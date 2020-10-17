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中職／周思齊三分砲逆轉 猿隊仍有季後賽機會

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊周思齊在8局上轟出3分砲。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊周思齊在8局上轟出3分砲。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊打線沉寂了7局，直到8局上周思齊的三分砲打破鴨蛋，並一口氣攻下11分大局，以11：1擊敗樂天桃猿隊，續保爭取下半季冠軍的機會，猿隊也仍有望進入季後挑戰賽。

猿隊今天大量採用新人，馬傑森、林澤彬都是生涯首次一軍出賽，也雙雙在2局下建功，馬傑森生涯首打席就敲出中外野安打，林澤彬則在一、二壘有人時，敲出一壘打並帶有1分打點，首安、首打點都出爐。

同是菜鳥的張喜凱，生涯第二次先發繳出好投，5局僅被敲2安，雖有4次保送，不過沒有失分，退場時球隊仍以1：0領先。

兄弟打線直到8局上才破蛋，面對第3任投手賴智垣，在二、三壘有人時，周思齊直接把球轟出右外野全壘打牆，三分砲逆轉取得領先。

猿隊游擊手馬傑森是周思齊的球芽基金培養出的首名職棒球員，兩人今天首次同場，周思齊賽前計畫好，要到壘包上再打招呼，開轟經過二壘時，自然不忘與馬傑森互相擊掌。

周思齊的三分砲點燃火苗，兄弟在8局上最終一口氣拿下11分，單局打了9支安打中，有6支長打，加上對手一次失誤，打了15人次，猿隊動用3名投手才搞定。

兄弟先發投手德保拉投8局被敲7安，不過僅失1分，防禦率下降到3.21，還送出10次三振，拿下本季第16個勝投後，續居勝投、防禦率、三振「三冠王」。

周思齊 樂天桃猿

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