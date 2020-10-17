中職／樂天女孩立牌義賣衝到16萬 球迷掏現金結帳

樂天桃猿隊今天賽前在桃園球場外舉行啦啦隊「Rakuten Girls」人形立牌義賣，所得將捐作公益使用，現場球迷十分熱情，有人帶著超過20萬現金到場，並以16萬元標到Yuri立牌。

猿隊推出160公分的Rakuten Girls壓克力材質人形座，接近真人身高，賽前舉行義賣，所得全數捐給佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院「捐贈骨髓幹細胞中心」。

現場喊價競標結果，義賣金額超乎想像，其中啦啦隊成員中以Yuri照片製作的立牌，拍出16萬元的最高價，接下來隊長苡萱7萬，孟潔6萬，曲羿、籃籃各4萬，小鹿3萬，沐妍2萬。