中職／樂天女孩立牌義賣衝到16萬 球迷掏現金結帳
樂天桃猿隊今天賽前在桃園球場外舉行啦啦隊「Rakuten Girls」人形立牌義賣，所得將捐作公益使用，現場球迷十分熱情，有人帶著超過20萬現金到場，並以16萬元標到Yuri立牌。
猿隊推出160公分的Rakuten Girls壓克力材質人形座，接近真人身高，賽前舉行義賣，所得全數捐給佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院「捐贈骨髓幹細胞中心」。
現場喊價競標結果，義賣金額超乎想像，其中啦啦隊成員中以Yuri照片製作的立牌，拍出16萬元的最高價，接下來隊長苡萱7萬，孟潔6萬，曲羿、籃籃各4萬，小鹿3萬，沐妍2萬。
猿隊球團工作人員透露，標到Yuri、曲羿的人形立牌是同一名球迷，光是兩人的金額合計就達20萬元，該球迷應準備超過此數字，球團看到球迷掏出現金支付，也立刻以點鈔機確認金額。
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