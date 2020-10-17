中職／球芽種子馬傑森先發 周思齊：二壘見

中信兄弟隊周思齊在2013年創立「球芽基金」，第一梯次的種子已經發芽，樂天桃猿隊馬傑森是第一位進入職棒的球芽種子，兩人在今天同場先發對決，周思齊期待壘間相見，「我會盡量上二壘。」

馬傑森是2014年球芽獎學金的獲獎人之一，今年季中選秀以第一指名身分加盟猿隊，周思齊聽到消息後也很為他開心，雖然開玩笑要他「還錢」，不過周思齊也說：「其實他讓更多人注意到球芽基金，某種意義上也是還錢了。」

38歲的周思齊打得夠久，才能等到與18歲的馬傑森相遇，周思齊與馬傑森的父母年齡相近，彼此也很熟悉，「他是很認真的球員，家境也比較辛苦，家人常常誇獎他，很有禮貌，父母教育得不錯。」

得知馬傑森今天被拉上一軍、首次先發，雖然馬傑森希望可與周思齊碰面，道聲「謝謝」，不過周思齊擔心打擾他的調整，「不要給他壓力啦，到時候失誤怎麼辦。」

周思齊打聽馬傑森的守備位置，得知是游擊手後，就說：「期待壘包間相見，我盡量上二壘，但不要被他觸殺啦，安全上壘才有時間聊天。」