中職／張志豪將注射PRP 總冠軍能否歸隊再觀察

中近兄弟隊外野手張志豪在14日因揮棒過猛，拉傷右側腹肌，今日被下放二軍休養，拉上林書逸替補，總教練丘昌榮表示，「就看總冠軍賽有無機會歸隊。」

兄弟14日與富邦悍將隊之戰，3局上張志豪上場打擊，敲出深遠界外球，沒想到卻摸著右側腹部倒地，表情痛苦，送醫檢查後為右側側腹肌拉傷。

丘昌榮表示，張志豪目前已經打了止痛，排定下周進行PRP（自體高濃度血小板血漿注射）治療，「今天下二軍，下半季是沒機會了，就看在總冠軍賽前，能不能恢復到7、8成。」

兄弟下半季尾聲接連出現兩名傷兵，張志豪本季敲出26轟、林智勝則是有經驗的右打，對要挑戰總冠軍的兄弟來說，是重大的戰力缺口。

對於兩人能否及時歸隊？丘昌榮表示：「先做好最壞打算。」張志豪缺陣期間，預計從岳政華、陳文杰、林書逸三人之中，找出中外野頂替人選，「中線球員的話，如果攻擊沒有特殊表現，就是以速度、守備為主。」

投手黃恩賜8日賽前跑步時扭傷右腳踝，今天已開始傳接球練習，丘昌榮表示，目前先看下周可否進牛棚練投，屆時再評估何時出賽。