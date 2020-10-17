中職／猿隊莊昕諺生日前一天先發 想對決的人已退休

中信兄弟隊明天照常推出米蘭達先發，樂天桃猿隊則是新秀莊昕諺，將在19歲的最後一天迎接生涯初登板，10月19日生日的莊昕諺說：「在生日前一天，滿驚奇的。」

因翁瑋均達設定投球局數下二軍休息，莊昕諺獲得一軍先發機會，昨天在二軍跟統一獅隊舉行練習賽，打到一半得知訊息，莊昕諺說：「很驚訝，也有一點緊張。」不過也因消息來得臨時，出身澎湖的莊昕諺，不確定家人是否趕得及到場見證。

莊昕諺今年在二軍出賽10場，防禦率5.25，角色以中繼為主，最長局數僅投到2.2局、50球，最快球速為147公里，明天排他先發，總教練曾豪駒的想法是，「因為他近況維持得不錯。」猿隊洋投卡本特、霸能本周已出賽，曼恩轉任牛棚，土投王溢正也在二軍休息。

莊昕諺在2019年季中選秀加盟猿隊，原本自己預估要到明年才有機會升上一軍，沒想到明天就要迎接生涯一軍初登板，莊昕諺表示，就是盡全力去投，教練團也告訴自己，要以贏球為目標，全力以赴。

明天對上兄弟，莊昕諺說：「最想對決的人已經退休了。」原來莊昕諺從小就是象迷，幼稚園時進場看球，對「恰恰」彭政閔留下深刻印象。

兄弟則照原本輪值，排出洋投米蘭達先發，總教練丘昌榮表示，畢竟比賽還是在進行，不會特別改變輪值，「每一場都盡力去表現。」