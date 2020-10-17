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中職／史上第二年輕野手 馬傑森開心與邱丹再連線

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊第一指名馬傑森（右）今天首次在一軍出賽，與普門中學的學長邱丹（左）一同先發。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊第一指名馬傑森（右）今天首次在一軍出賽，與普門中學的學長邱丹（左）一同先發。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊為了測試新人，今日進行6上6下的大規模輪替，今年選秀第一指名的馬傑森首次升上一軍，打第五棒，剛好與第六棒的學長邱丹再現「普門連線」，馬傑森說：「很開心可以一起。」

馬傑森今天出賽後，將以18歲又156天，成為史上第二年輕出賽的野手，最年輕紀錄是2013年的中信兄弟隊陳子豪，一軍首次出賽的年紀僅18歲又76天。

昨天在二軍比賽打到一半，馬傑森就被換下場，教練告訴他好好休息，準備到一軍出賽，馬傑森還是有點意外，到一軍立刻先發超乎自己預期，直呼「怎麼會這樣？」

總教練曾豪駒表示，根據二軍回報，馬傑森的攻守表現都進入狀況，「上來看看一軍適應得怎麼樣。」馬傑森也感謝教練團的肯定，雖然第一場就要對上中信兄弟隊「三冠王」洋投德保拉，馬傑森說：「平常心看待，他滿厲害的，期待對決。」

馬傑森9日才到桃園球場參加新秀歡迎儀式，相隔7天又回來，但沒在這座球場打過球，賽前看起來有些慌張，看到馬傑森不斷找事做，邱丹也忍不住小虧一下：「在忙什麼？」不過也立刻補充，「比我剛上來的時候好多了。」

馬傑森與邱丹都是普門中學出身，兩人曾一起扛過三、四棒，今天再度連線，不僅馬傑森覺得開心，邱丹也說：「有人陪很好。」

邱丹在2018年加盟猿隊，去年一軍出賽12場，打擊率2成08，今年卻直到季末才又升上一軍，他坦言今年從春訓開始，打擊狀況就沒調整好，心情上多少有點低落，不過在教練林政億的特打幫助下，「現在大概調整到59分。」

普門中學 中信兄弟 樂天桃猿

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