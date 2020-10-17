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日職／張奕6局8K生涯新高 西武台灣日搶丰采奪勝

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
張奕以6局、無失分的優質表現，率隊4：1擊敗西武，拿到個人本季第2勝。 截圖自影片
張奕以6局、無失分的優質表現，率隊4：1擊敗西武，拿到個人本季第2勝。 截圖自影片

日職西武隊今天舉行「台灣日」活動，在休息區的球員戴上有中華民國國旗、或台灣形狀的口罩，歐力士隊台灣投手張奕也替台灣爭光，以6局、無失分的優質表現，率隊4：1擊敗西武，拿到個人本季第2勝。

張奕說，今天站上投手丘、專注面對每一名打者，因為前一戰造成球隊的困擾，「可以投出這樣的表現，感覺很開心，希望可以延續到下一次比賽」。

西武台灣日，吳念庭帶著印有台灣國旗的口罩，賽前擔任開球捕手。 截圖自影片
西武台灣日，吳念庭帶著印有台灣國旗的口罩，賽前擔任開球捕手。 截圖自影片

西武陣中台灣球員吳念庭此戰排進先發，守三壘、打第9棒，和張奕在3局下首度對決，被三振出局，5局下兩人再度碰頭，吳念庭擊出中外野飛球出局。

張奕首局飆出兩K，最快球速147公里，前5局投出7次三振，最快球速達149公里，4局上1人出局後被攻佔一、二壘，隨後連飆兩次三振，化解失分危機。

歐力士大下誠一郎在5局上擊出陽春砲，助隊先馳得點，洋砲摩亞（Steven Moya）也在6局上贊助兩分砲，讓張奕愈投愈順手。

6局張奕續投，用11球抓下3個出局數，並對森友哉投出三振；7局下歐力士換漆原大晟接替投球，西武隨即靠保送、安打擊高飛犧牲打追回1分。

張奕投90球，面對22人次、僅被擊出3支安打，投出8次三振、1次四壞球保送，無失分，防禦率降為3.20。

今天比賽之前，張奕日職生涯單場最多三振數為6次，去年8月8日對火腿隊先發6局、首度飆出6K，今年則有3次單場6K的演出，今天改寫個人紀錄。

張奕本季先發8場，戰績2勝2敗，兩場勝投都來自西武的貢獻，前1勝是8月22日投5局、無失分，加上今天比賽，對戰連11局無失分。

張奕 西武 歐力士

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