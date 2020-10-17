快訊

彰化和美大肚溪發現腐爛男屍 身分及死因待查

「你是總統不是瘋狂大叔」NBC主持人攻勢綿密 川普這回難招架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／輸球才有季後賽機會 猿隊開箱選秀大物馬傑森

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊輸球才有季後賽機會，今天陣容大異動，球員6上6下，今年選秀第一指名馬傑森急速開箱，首次升上一軍，連打序名牌都沒做好。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊輸球才有季後賽機會，今天陣容大異動，球員6上6下，今年選秀第一指名馬傑森急速開箱，首次升上一軍，連打序名牌都沒做好。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊今天陣容大異動，球員6上6下，今年選秀第一指名馬傑森急速開箱，首次升上一軍，連名牌都還沒做好，只能先用筆寫上擔任先發第五棒、游擊手的位置，而去年選秀新人莊昕諺也預計在明天擔任先發投手。

對猿隊來說，今、明天對上中信兄弟隊的比賽有些尷尬，依現行賽制，要靠兄弟取得下半季冠軍，才有機會進行季後挑戰賽。

總教練曾豪駒表示：「這是中職本來的賽制，會朝有季後賽可能性的方向，不過還是跟球員說要全力拚鬥，展現出好的表現。」

樂天桃猿隊今日迎戰中信兄弟隊，陣容大調動。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊今日迎戰中信兄弟隊，陣容大調動。記者蘇志畬／攝影

猿隊今天拉上馬傑森、邱丹、林澤彬、嚴宏鈞以及2名投手賴智垣、劉昱言，相對的將郭嚴文、陽耀勳、郭永維、劉時豪以及蘇俊璋、翁瑋均下放二軍，空出名額。

曾豪駒表示，二軍有不少年輕球員表現得不錯，二軍賽程結束後，也持續透過自辦賽維持手感，這2場讓他們有機會展現成果。

由於翁瑋均下二軍，明天先發改由去年第6輪選進、來自澎湖的莊昕諺擔任，曾豪駒表示，考量翁瑋均今年投球局數已到109局，接近球隊設定局數，因此讓他先休息，「但如果有季後賽的話，還是會持續準備。」

翁瑋均 曾豪駒 選秀

延伸閱讀

中職／悍將打擊大戰轟贏桃猿 兄弟收全年勝率第一

中職／呼應周董「還錢說」 馬傑森簽約金回饋球芽基金

中職／拒絕退場展鬥志 卡本特：不是針對教練

中職／猿隊球員金手套資格門檻近 曾豪駒有在注意

相關新聞

中職／輸球才有季後賽機會 猿隊開箱選秀大物馬傑森

樂天桃猿隊今天陣容大異動，球員6上6下，今年選秀第一指名馬傑森急速開箱，首次升上一軍，連名牌都還沒做好，只能先用筆寫上擔...

中職／史上第二年輕野手 馬傑森開心與邱丹再連線

樂天桃猿隊為了測試新人，今日進行6上6下的大規模輪替，今年選秀第一指名的馬傑森首次升上一軍，打第五棒，剛好與第六棒的學長...

日職／張奕6局8K生涯新高 西武台灣日搶丰采奪勝

日職西武隊今天舉行「台灣日」活動，在休息區的球員戴上有中華民國國旗、或台灣形狀的口罩，歐力士隊台灣投手張奕也替台灣爭光，...

中職／林哲瑄影帝級美技 運動畫刊要基爾邁爾讓個位置

富邦悍將隊外野手林哲瑄昨天沒收全壘打後，表現的一臉平靜，全場看到球消失，都以為是全壘打，影帝級的美技躍上多家美國媒體，大...

女棒聯賽／台灣女棒20年 第一屆聯賽10/24開打！

由台灣女子棒球運動推廣協會(TWBAA)主辦的「HOYA！好野 台灣女子棒球聯賽」即將於10月24日開打，這是台灣首度舉辦的全國女棒長期賽事，盼讓女性棒球同好增加交流的機會。

日職／6局飆8K無失分本季代表作 張奕奪本季第二勝

西武獅隊今天「台灣日」登場，與歐力士隊一戰「台味」濃，歐力士由台灣投手張奕先發，效力西武的台灣野手吳念庭也排進先發打線，...

中職／林哲瑄全壘打騙過全場 多家美國權威媒體驚艷

「台灣外野手若無其事攔截全壘打，騙過整座棒球場的人」職棒球星林哲瑄在台南球場的守備美技加上演技，吸引大聯盟官網、世界體育...

中職／悍將雙洋投把關逆轉登頂 最快22日封王

富邦悍將隊昨晚展現韌性，在8局上追平、9局上超前，第9棒林宥穎從統一獅隊終結者陳韻文手中敲出致勝安打，完成逆轉戲碼，終場...

日職／接棒陳偉殷 張奕先發巧遇台灣日

歐力士隊台灣投手張奕相隔14天再度於一軍先發，今天下午1點出戰西武獅隊，正好碰到西武巨蛋舉辦「台灣日」，張奕也很驚喜，反...

中職／林宥穎9局敲安送回致勝分 悍將把獅隊拉下王座

富邦悍將與統一獅隊決戰「天王山之戰」，兩隊都以雙洋投全力搶勝，悍將隊直到第九局才首度嘗到領先的滋味，林宥穎從獅隊終結者陳...

中職／潘傑楷全壘打字卡都上了… 球在林哲瑄手套裡

富邦悍將與統一獅隊今天在台南球場上演「天王山之戰」，兩隊打完前五局處於2：2平手，六局下潘傑楷打向中外野全壘打牆，林哲瑄...

日職／宋家豪中繼2局飆3K 挨松田宣浩兩分砲

樂天金鷲隊今天出戰軟銀鷹隊，台灣投手宋家豪中繼登板，遭松田宣浩的兩分砲狙擊，最終投2局失2分，送出3次三振，賽後防禦率上...

熱門新聞

中職／最尷尬2連戰 猿隊派張喜凱對決德保拉

中職／林哲瑄影帝級美技 運動畫刊要基爾邁爾讓個位置

中職／林哲瑄全壘打騙過全場 多家美國權威媒體驚艷

中職／潘傑楷全壘打字卡都上了… 球在林哲瑄手套裡

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

日職／6局飆8K無失分本季代表作 張奕奪本季第二勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。