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中職／輸球才有季後賽機會 猿隊開箱選秀大物馬傑森
樂天桃猿隊今天陣容大異動，球員6上6下，今年選秀第一指名馬傑森急速開箱，首次升上一軍，連名牌都還沒做好，只能先用筆寫上擔任先發第五棒、游擊手的位置，而去年選秀新人莊昕諺也預計在明天擔任先發投手。
對猿隊來說，今、明天對上中信兄弟隊的比賽有些尷尬，依現行賽制，要靠兄弟取得下半季冠軍，才有機會進行季後挑戰賽。
總教練曾豪駒表示：「這是中職本來的賽制，會朝有季後賽可能性的方向，不過還是跟球員說要全力拚鬥，展現出好的表現。」
猿隊今天拉上馬傑森、邱丹、林澤彬、嚴宏鈞以及2名投手賴智垣、劉昱言，相對的將郭嚴文、陽耀勳、郭永維、劉時豪以及蘇俊璋、翁瑋均下放二軍，空出名額。
曾豪駒表示，二軍有不少年輕球員表現得不錯，二軍賽程結束後，也持續透過自辦賽維持手感，這2場讓他們有機會展現成果。
由於翁瑋均下二軍，明天先發改由去年第6輪選進、來自澎湖的莊昕諺擔任，曾豪駒表示，考量翁瑋均今年投球局數已到109局，接近球隊設定局數，因此讓他先休息，「但如果有季後賽的話，還是會持續準備。」
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