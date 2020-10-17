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女棒聯賽／台灣女棒20年 第一屆聯賽10/24開打！

聯合新聞網 / 智林體育台提供
「HOYA！好野 台灣女子棒球聯賽」即將於10月24日開打。 台灣女子棒球運動推廣協會提供
「HOYA！好野 台灣女子棒球聯賽」即將於10月24日開打。 台灣女子棒球運動推廣協會提供

由台灣女子棒球運動推廣協會(TWBAA)主辦的「HOYA！好野 台灣女子棒球聯賽」即將於10月24日開打，這是台灣首度舉辦的全國女棒長期賽事，盼讓女性棒球同好增加交流的機會。

台灣女棒已有逾20年歷史，不過全年度賽事不多，僅有中華棒協舉行的全國女子棒球錦標賽(選拔賽)、協會盃，再加上台北市政府體育局與台北市棒球協會共同主辦的業餘社區棒球聯賽，大多為短期盃賽，因此台灣女子棒球運動推廣協會歷經一年多的規劃籌備，終於促成聯賽誕生。

台灣女子棒球運動推廣協會副理事長柯亮群指出，2018年參訪了日本與韓國的女子棒球協會，分享推廣女棒的經驗，發現日韓都有長期性的假日聯賽，台灣相對於日韓，各縣市的距離其實不算遠，應該更有機會發展起來，從那時就埋下了種子。

第一屆台灣女子棒球聯賽賽程表。 台灣女子棒球運動推廣協會提供
第一屆台灣女子棒球聯賽賽程表。 台灣女子棒球運動推廣協會提供

從2001年第一支社會女棒隊成立，20年後，台灣女子棒球聯賽即將成真，讓人忍不住大喊「好耶！」這樣的讚嘆昇華成本次聯賽的主視覺兼標語，「HOYA！好野！」

首屆聯賽共有7支球隊共襄盛舉，包括向日葵、接棒未來、Anytime Fitness、台北先鋒、台北御聖、國立體大、Sunday，柯亮群表示，賽事規劃在有限且公平的跨區移動次數下，讓每隊都有與北中南各隊切磋交流的機會，而採循環賽制讓各隊打好打滿，沒有對不到哪一隊的遺憾，至於假日聯賽的設計也能讓更多人拋開工作請假的壓力，毫無懸念地盡情在球場奔馳。

本屆聯賽邀請資深裁判王曉玲擔任總裁判長，由她主責北中南各區的女性副裁判長統籌賽務相關工作，有意願的女性裁判將優先參與，但也將比照正式盃賽，每場賽後進行檢討，期待創造女性裁判參與機會的同時，也能在經驗中成長。

聯賽橫跨2020-2021年度，自2020年10月24日至2021年3月6日，共進行10週賽事，選在疫情肆虐全球的2020年開打，尋找贊助商相當困難，台灣女子棒球運動推廣協會特別感謝政府單位教育部體育署、台中市運動局給予實質支持，而新北市政府體育處、中華民國棒球協會、新北市體育總會棒球委員會、台北市棒球協會等單位在場地借用上也給了很大幫助。

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