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日職／西武「台灣日」台味濃 張奕首局送2K

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日職／西武「台灣日」台味濃 張奕首局送2K

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
西武獅隊今天「台灣日」登場，與歐力士隊一戰「台味」濃，歐力士由台灣投手張奕先發，效力西武的台灣野手吳念庭也排進先發打線。 截圖自影片
西武獅隊今天「台灣日」登場，與歐力士隊一戰「台味」濃，歐力士由台灣投手張奕先發，效力西武的台灣野手吳念庭也排進先發打線。 截圖自影片

張奕投球表現】

●一局上：張奕面對首棒打者就送出三振，再讓二棒源田壯亮敲出外野飛球接殺，2出局後遭森友哉敲出右外野安打，也是西武本場首安，不過很快用變化球三振洋砲梅西亞，單局2K結束西武攻勢。

【吳念庭打擊表現】

【賽前報導】

西武獅隊今天「台灣日」登場，與歐力士隊一戰「台味」濃，歐力士由台灣投手張奕先發，效力西武的台灣野手吳念庭也排進先發打線，擔任第九棒、三壘手，將來場「台灣對決」。

西武巨蛋今天舉辦「台灣日」，前4000名進場觀眾可領取台灣製口罩和藍色飲料提網，而張奕正好擔任先發投手，昨天被問到此事時，還驚喜反問「真的嗎？」西武讓此役「台味」更重，吳念庭繼9月22日後再排進先發打線。

張奕的前一場一軍出賽已是3日對樂天隊，只投0.2局就退場，他在首局就對羅梅洛（Stefen Romero）投出頭部觸身球，因危險球遭勒令退場，歐力士最終也輸球，讓張奕很自責，喊話這場先發要以9局完投為目標。

張奕本季7場先發，拿下1勝2敗、防禦率3.78，唯一勝場就是在8月22日對西武先發5局無失分取得。

這次再戰西武，張奕表示，前一次交手時，對方的狀況不是很好，最近幾場比賽觀察下來，有逐漸提升的感覺，但只要專心在自己的投球上，他認為應該沒有問題。

西武獅 張奕 歐力士

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