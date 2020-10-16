中職／林宥穎9局敲安送回致勝分 悍將把獅隊拉下王座

富邦悍將與統一獅隊決戰「天王山之戰」，兩隊都以雙洋投全力搶勝，悍將隊直到第九局才首度嘗到領先的滋味，林宥穎從獅隊終結者陳韻文手中打下超前分，悍將終場以4：3贏球，將獅隊拉下王座，改由悍將隊握有0.5場勝差領先。

兩隊下半季輪流卡位龍頭，今天賽前獅隊只以0.5場勝差領先悍將隊，儘管今日一戰輸球不是世紀末日，但背負的壓力太過巨大，兩隊都不想讓出這一戰，備妥雙洋投，獅隊布雷克先發投5局，泰迪第六局起接手，悍將隊由投1休4的索沙先發，邦威也在七局上陣。

獅隊首局靠林安可的安打先取得2：0領先，悍將隊第二局靠高國輝選到保送，再盜上二壘，林哲瑄敲安打先追回1分，第五局則是李宗賢敲出安打後盜上二壘，張進德以安打送回追平分。

獅隊在第六局再次攻破索沙，唐肇廷的安打再討回3：2領先，但悍將隊展現韌性，張進德八局敲出安打、林益全選到保送，分別換上于森旭、范國宸代跑，蔣智賢敲出安打帶有1分打點，兩隊再度平手。

九局面對獅隊終結者陳韻文，張正偉跑出內野安打，陳凱倫短打推進二壘，林宥穎的安打建功，這一棒送回悍將隊的致勝分。

索沙先發6局，被敲9安打、失3分，邦威接手最後3局、無失分，送出5K，聯手把關這場勝利。