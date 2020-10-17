日職／宋家豪遭松田宣浩開轟後回穩 中繼2局失2分

中央社 / 台北16日電

日本職棒樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼投2局，雖然一開始被松田宣浩轟2分砲，不過之後立即回穩，沒有再掉分；軟銀1局下就得4分奠定勝基，終場以7比3擊敗樂天。

樂天今天的先發投手塩見貴洋僅投0.2局失4分，接手的酒居知史投1.1局失1分。宋家豪於3局下登板，被中村晃敲安打後，再被松田宣浩轟出2分砲，接著用飛球抓下1出局後，再三振掉甲斐拓也，接著對周東佑京投保送，再讓牧原大成擊出投手滾地球出局。

宋家豪4局下續投，接連賞給柳田悠岐、釜元豪三振，最後讓栗原陵矢擊出左外野飛球出局。總計宋家豪用34球投2局，被敲2支安打，包含一發全壘打，投1次保送、3次三振，失2分，最快球速達150公里，目前防禦率6.06。

軟銀1局下就接連敲出6支安打，攻下4分大局；2局下甲斐拓也敲陽春全壘打後，3局下松田宣浩再敲2分砲。樂天打線則是在3局上靠著今天剛升上一軍的下水流昂轟2分砲，攻下分數；4局上島內宏明、下水流昂敲安打得1分，終場軟銀以7比3擊敗樂天。

樂天金鷲 宋家豪

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