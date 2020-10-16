快訊

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／潘傑楷全壘打字卡都上了… 球在林哲瑄手套裡

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒統一獅潘傑楷。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
中華職棒統一獅潘傑楷。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

富邦悍將與統一獅隊今天在台南球場上演「天王山之戰」，兩隊打完前五局處於2：2平手，六局下潘傑楷打向中外野全壘打牆，林哲瑄躍起接球後一臉淡然，轉播單位都已上全壘打字卡，潘傑楷繞完四個壘包才發現，球在林哲瑄手套裡。

兩隊下半季戰績緊咬，賽前獅隊僅以0.5場勝差領先，所剩賽事不多，今天一戰誰能搶下就握有優勢，兩隊也備妥雙洋投要傾盡全力拿下這一勝。

獅隊布雷克先發5局失2局退場，改由泰迪接手，悍將隊索沙則續投，第六局面對首位打者潘傑楷，一棒打向中外野，林哲瑄一邊伸手確認與全壘打牆的距離，算準時機跳起，在全壘打牆緣伸出手套。

林哲瑄面露失望，獅隊休息室氣氛很嗨，轉播畫面也上了陽春砲的字卡，直到潘傑楷繞完四個壘包，才發現悍將隊陣營也在歡呼，原來球就在林哲瑄的手套裡，慢動作重播顯示林哲瑄精準跳接沒收了這球。

獅隊空歡喜一場，隨後仍靠陳重廷的二壘打與唐肇廷的一壘打串聯，打下超前分，取得3：2領先。

林哲瑄 陳重廷

延伸閱讀

我是MVP／開轟追平嘆可惜 林哲瑄關鍵戰平常心去拚

影／中職 兄弟悍將握手言和 林哲瑄獲MVP

中職／暫停未果反開轟 林哲瑄直呼幸運

中職／林哲瑄雙響砲追平 悍將、兄弟握手言和

相關新聞

中職／最尷尬2連戰 猿隊派張喜凱對決德保拉

樂天桃猿隊已無緣爭取下半季冠軍，想打季後賽，本周兩戰中信兄弟隊贏不得，明天一戰推出「潛水艇」張喜凱先發，對上要爭取第16...

中職／打點王「內戰」沒操作空間 林安可、蘇智傑各憑本事

中職例行賽程剩下最後7場補賽，除了要產生下半季冠軍外，個人獎項爭奪也進入白熱化，統一獅隊林安可與蘇智傑在打點榜上演自己人...

日職／頭部觸身球後再登板 張奕目標完投9局

西武獅隊明天舉辦「台灣日」，對上歐力士隊，正好碰到來自台灣的投手張奕先發，他的前一場一軍先發在首局就因頭部觸身球遭勒令退...

日職／宋家豪中繼2局飆3K 挨松田宣浩兩分砲

樂天金鷲隊今天出戰軟銀鷹隊，台灣投手宋家豪中繼登板，遭松田宣浩的兩分砲狙擊，最終投2局失2分，送出3次三振，賽後防禦率上...

中職／潘傑楷全壘打字卡都上了… 球在林哲瑄手套裡

富邦悍將與統一獅隊今天在台南球場上演「天王山之戰」，兩隊打完前五局處於2：2平手，六局下潘傑楷打向中外野全壘打牆，林哲瑄...

中職／林宥穎9局敲安送回致勝分 悍將把獅隊拉下王座

富邦悍將與統一獅隊決戰「天王山之戰」，兩隊都以雙洋投全力搶勝，悍將隊直到第九局才首度嘗到領先的滋味，林宥穎從獅隊終結者陳...

中職／悍將、獅隊今割喉 兄弟無退路

中華職棒今天起進入補賽周，剩下7場賽事攸關下半季王座，四隊中仍有三隊具備封王可能性，各種不同劇本讓球迷、相關人士算了又算...

日職／呂彥青二軍先發投4局 失3自責分吞敗投

日本職棒阪神虎隊的台灣左投呂彥青今天在二軍先發，第4局遇到亂流，總計投4局失6分（3責失），終場阪神以6比7不敵中日龍，...

中職／季冠軍誰屬？獅隊最快21日、悍將最快22日

中職下半季戰況膠著，本周確定不會有球隊拋下彩帶，目前排名第一的統一獅隊，最快要到21日才能非自力封王，而第二名富邦悍將隊...

中職／悍將對獅關鍵戰 索沙再度投一休四

中職明起進入下半季補賽周，第一場就是關鍵戰，戰績第一的統一獅隊在台南主場迎戰第二名的富邦悍將隊，兩隊同推洋投先發，悍將隊...

中職／下半季戰績近 三隊戰績相同怎麼加賽？

中職下半季戰績近，打到補賽周仍無法分出勝負，前三名的統一獅、富邦悍將、中信兄弟隊都有機會爭取季冠軍，若16日獅、悍將隊之...

中職／兄弟下半季封王2劇本 仰賴猿隊「助攻」

中職明天開始將進入補賽周，下半季戰績呈現拉鋸戰，四隊中有三隊仍有爭冠希望，就連墊底的樂天桃猿隊也還保有季後挑戰賽的機會，...

熱門新聞

湖人連霸之路要防勇士 3大妙方能再造紫金王朝

NBA／傳計畫跳出下季合約 朗多恢復自由身求加薪

MLB／道奇克蕭又落難 歐蘇納雙響砲助勇士隊聽牌

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

MLB／柯瑞亞再見轟 太空人逼到第6戰史上第4次

中職／悍將、獅隊今割喉 兄弟無退路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。