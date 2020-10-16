中職／潘傑楷全壘打字卡都上了… 球在林哲瑄手套裡

富邦悍將與統一獅隊今天在台南球場上演「天王山之戰」，兩隊打完前五局處於2：2平手，六局下潘傑楷打向中外野全壘打牆，林哲瑄躍起接球後一臉淡然，轉播單位都已上全壘打字卡，潘傑楷繞完四個壘包才發現，球在林哲瑄手套裡。

兩隊下半季戰績緊咬，賽前獅隊僅以0.5場勝差領先，所剩賽事不多，今天一戰誰能搶下就握有優勢，兩隊也備妥雙洋投要傾盡全力拿下這一勝。

獅隊布雷克先發5局失2局退場，改由泰迪接手，悍將隊索沙則續投，第六局面對首位打者潘傑楷，一棒打向中外野，林哲瑄一邊伸手確認與全壘打牆的距離，算準時機跳起，在全壘打牆緣伸出手套。

林哲瑄面露失望，獅隊休息室氣氛很嗨，轉播畫面也上了陽春砲的字卡，直到潘傑楷繞完四個壘包，才發現悍將隊陣營也在歡呼，原來球就在林哲瑄的手套裡，慢動作重播顯示林哲瑄精準跳接沒收了這球。

獅隊空歡喜一場，隨後仍靠陳重廷的二壘打與唐肇廷的一壘打串聯，打下超前分，取得3：2領先。