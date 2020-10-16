中職／兄弟桃猿17日交手 三冠王德保拉對決新秀張喜凱
中職明天在桃園棒球場由中信兄弟與樂天桃猿交手，兄弟派出三冠王德保拉先發，桃猿則是推出新秀下勾投手張喜凱。目前桃猿唯一能進季後賽的機會，就是靠兄弟奪下半季冠軍。
目前下半季統一獅和富邦悍將最有機會爭冠，已確定進總冠軍賽的兄弟還有一點機會能包辦上、下半季冠軍。兄弟在剩下4場都要贏的前提下，排除掉和局有2種可能，一種是悍將、獅隊剩下的2場對戰要有1勝1敗，另一種是悍將2場都贏獅隊，但21日輸桃猿。
桃猿隊現在已經沒有機會爭取下半季冠軍，但由於全年勝率排名第2，若兄弟包辦上、下半季冠軍，桃猿還有機會先跟獅隊打季後挑戰賽。因此明天開始桃猿與兄弟的2場對戰，形成兄弟贏球反而對桃猿有利的狀況。
兄弟明天推出洋投德保拉先發，目前以15勝、防禦率3.31、176次奪三振暫居聯盟投手三冠王。德保拉本季對戰桃猿8場比賽，拿下4勝4敗，對戰防禦率4.53，是對戰3隊之中最高，也敗給桃猿最多次。
桃猿則是「潛水艇」張喜凱先發，生涯一軍初登板是在4日，當時先發對戰獅隊，用63球僅投3.1局，被敲8支安打，失6分含4責失；上一場出賽則是在8日對兄弟長中繼3局，被敲4支安打失4分，目前2場出賽都吞下敗投，防禦率11.37。
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