日職／宋家豪中繼2局飆3K 挨松田宣浩兩分砲

樂天金鷲隊今天出戰軟銀鷹隊，台灣投手宋家豪中繼登板，遭松田宣浩的兩分砲狙擊，最終投2局失2分，送出3次三振，賽後防禦率上漲為6.06。

樂天先發投手塩見貴洋第一局沒投完，被連敲6支安打，松田宣浩的安打敲回軟銀單局第4分，也打退了塩見貴洋，此役只投0.2局，被敲6安打、失4分，提前將戰局交給牛棚。

宋家豪為第二任登板後援投手，三局下在2：5落後時上場，面對首位打者中村晃，被他敲出右外野安打，下一棒遭遇松田宣浩，145公里外角直球被他轟成兩分砲，讓樂天的落後再擴大為2：7。

宋家豪隨後讓巴倫汀（Wladimir Balentien）敲出游擊上空飛球出局，對甲斐拓也投出三振後，又保送周東佑京上壘，軟銀換上代打牧原大成，宋家豪以1球收下出局數。

宋家豪續投第四局，表現回穩，面對柳田悠岐和釜元豪連飆2K，接著讓栗原陵矢敲出左外野飛球出局，以三上三下結束這局。

宋家豪以34球完成任務，投2局被敲2安打、失2分，投出3次三振、1次保送，防禦率則從賽前的5.88再上揚為6.06。