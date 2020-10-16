快訊

若陸為統一對我動武 民調：近八成民眾願為台灣而戰

港保安局長：台灣拒收陳同佳是政治籌謀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／最尷尬2連戰 猿隊派張喜凱對決德保拉

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
猿隊想打季後賽，本周兩戰中信兄弟隊贏不得，17日一戰推出「潛水艇」張喜凱先發。 聯合報系資料照
猿隊想打季後賽，本周兩戰中信兄弟隊贏不得，17日一戰推出「潛水艇」張喜凱先發。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊已無緣爭取下半季冠軍，想打季後賽，本周兩戰中信兄弟隊贏不得，明天一戰推出「潛水艇」張喜凱先發，對上要爭取第16勝的兄弟洋投德保拉

猿隊想爭季後賽門票、保有挑戰四連霸的希望，只剩將兄弟拱上下半季冠軍一途，這也讓周末在桃園球場與兄弟的兩場補賽，成為本季最尷尬的一波系列賽。

兩隊公布明天先發投手，猿隊推出張喜凱先發，他才剛在10月4日演出一軍初登板，1場先發、1場後援，吞下0勝2敗、防禦率11.37，還在尋求生涯首勝。

兄弟進入為總冠軍賽調整階段，則照輪值推出德保拉，他在走過開季5連敗後，成為兄弟本季表現最穩定的洋投，以15勝、防禦率3.31和176次三振居投手三冠王，勝投與防禦榜面臨來自富邦悍將隊洋投索沙的威脅，這場比賽能否成功搶勝與鞏固防禦率，攸關他的個人獎項能否收進口袋。

兄弟與猿隊明、後天兩戰，因猿隊輸球有利晉級，台灣運彩已確定因風險控管而不開盤。

德保拉 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將對獅關鍵戰 索沙再度投一休四

中職／本季最強先發投手 索沙更勝德保拉

中職／本季最操 索沙快投超過3000球

中職／索沙再投1休4躍躍欲試 「休3天也可以」

相關新聞

中職／最尷尬2連戰 猿隊派張喜凱對決德保拉

樂天桃猿隊已無緣爭取下半季冠軍，想打季後賽，本周兩戰中信兄弟隊贏不得，明天一戰推出「潛水艇」張喜凱先發，對上要爭取第16...

中職／打點王「內戰」沒操作空間 林安可、蘇智傑各憑本事

中職例行賽程剩下最後7場補賽，除了要產生下半季冠軍外，個人獎項爭奪也進入白熱化，統一獅隊林安可與蘇智傑在打點榜上演自己人...

日職／頭部觸身球後再登板 張奕目標完投9局

西武獅隊明天舉辦「台灣日」，對上歐力士隊，正好碰到來自台灣的投手張奕先發，他的前一場一軍先發在首局就因頭部觸身球遭勒令退...

日職／宋家豪中繼2局飆3K 挨松田宣浩兩分砲

樂天金鷲隊今天出戰軟銀鷹隊，台灣投手宋家豪中繼登板，遭松田宣浩的兩分砲狙擊，最終投2局失2分，送出3次三振，賽後防禦率上...

中職／悍將、獅隊今割喉 兄弟無退路

中華職棒今天起進入補賽周，剩下7場賽事攸關下半季王座，四隊中仍有三隊具備封王可能性，各種不同劇本讓球迷、相關人士算了又算...

日職／呂彥青二軍先發投4局 失3自責分吞敗投

日本職棒阪神虎隊的台灣左投呂彥青今天在二軍先發，第4局遇到亂流，總計投4局失6分（3責失），終場阪神以6比7不敵中日龍，...

中職／季冠軍誰屬？獅隊最快21日、悍將最快22日

中職下半季戰況膠著，本周確定不會有球隊拋下彩帶，目前排名第一的統一獅隊，最快要到21日才能非自力封王，而第二名富邦悍將隊...

中職／悍將對獅關鍵戰 索沙再度投一休四

中職明起進入下半季補賽周，第一場就是關鍵戰，戰績第一的統一獅隊在台南主場迎戰第二名的富邦悍將隊，兩隊同推洋投先發，悍將隊...

中職／下半季戰績近 三隊戰績相同怎麼加賽？

中職下半季戰績近，打到補賽周仍無法分出勝負，前三名的統一獅、富邦悍將、中信兄弟隊都有機會爭取季冠軍，若16日獅、悍將隊之...

中職／兄弟下半季封王2劇本 仰賴猿隊「助攻」

中職明天開始將進入補賽周，下半季戰績呈現拉鋸戰，四隊中有三隊仍有爭冠希望，就連墊底的樂天桃猿隊也還保有季後挑戰賽的機會，...

中職／林益全千打點史上第2速 潘威倫達陣2000局第一人

富邦悍將隊昨晚靠著林哲瑄在比賽後段的雙響砲，將比數逼進延長賽；樂天桃猿隊則在台南球場以13：6擊敗統一獅隊，中止3連敗。

日職／相隔15年 陳偉殷再用K寫序

15年前，陳偉殷用三振拿到日職生涯的第1個出局數；昨晚，重回日職的陳偉殷，再以三振投出另一個階段的開始。

熱門新聞

湖人連霸之路要防勇士 3大妙方能再造紫金王朝

NBA／傳計畫跳出下季合約 朗多恢復自由身求加薪

網球／怨聯邦盃調度出差錯 謝淑薇貼文證實無緣東奧

MLB／道奇克蕭又落難 歐蘇納雙響砲助勇士隊聽牌

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

MLB／柯瑞亞再見轟 太空人逼到第6戰史上第4次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。