中職／最尷尬2連戰 猿隊派張喜凱對決德保拉

樂天桃猿隊已無緣爭取下半季冠軍，想打季後賽，本周兩戰中信兄弟隊贏不得，明天一戰推出「潛水艇」張喜凱先發，對上要爭取第16勝的兄弟洋投德保拉。

猿隊想爭季後賽門票、保有挑戰四連霸的希望，只剩將兄弟拱上下半季冠軍一途，這也讓周末在桃園球場與兄弟的兩場補賽，成為本季最尷尬的一波系列賽。

兩隊公布明天先發投手，猿隊推出張喜凱先發，他才剛在10月4日演出一軍初登板，1場先發、1場後援，吞下0勝2敗、防禦率11.37，還在尋求生涯首勝。

兄弟進入為總冠軍賽調整階段，則照輪值推出德保拉，他在走過開季5連敗後，成為兄弟本季表現最穩定的洋投，以15勝、防禦率3.31和176次三振居投手三冠王，勝投與防禦榜面臨來自富邦悍將隊洋投索沙的威脅，這場比賽能否成功搶勝與鞏固防禦率，攸關他的個人獎項能否收進口袋。

兄弟與猿隊明、後天兩戰，因猿隊輸球有利晉級，台灣運彩已確定因風險控管而不開盤。