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日職／頭部觸身球後再登板 張弈目標完投9局

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張奕相隔兩周的一軍出賽，17日先發將同場遭遇樂天十龜劍。。 擷圖自畫面
張奕相隔兩周的一軍出賽，17日先發將同場遭遇樂天十龜劍。。 擷圖自畫面

西武獅隊明天舉辦「台灣日」，對上歐力士隊，正好碰到來自台灣的投手張奕先發，他的前一場一軍先發在首局就因頭部觸身球遭勒令退場，讓他很自責為球隊帶來麻煩，喊話這次的目標是完投9局回報球隊。

歐力士與西武今天展開三連戰，張弈扛起第二戰先發，他的前一場一軍出賽已是3日對樂天隊，只投0.2局就退場，全因首局失手砸到洋將羅梅洛（Stefen Romero）頭部，因危險球遭勒令退場，歐力士最終也以3：5輸掉比賽。

張奕上周的出賽受到雨勢影響，改到二軍去投，但仍列一軍名單，明天是相隔兩周的一軍出賽，將同場遭遇樂天十龜劍。

張奕表示，「上一場因為我的投球，給中繼投手和球隊帶來麻煩，所以我希望這次可以投到9局。」

張奕本季7場先發，拿下1勝2敗、防禦率3.78，唯一勝場就是在8月22日對西武先發5局無失分取得。這次再戰西武，張弈表示，前一次交手時，對方的狀況不是很好，最近幾場比賽觀察下來，有逐漸提升的感覺，但只要專心在自己的投球上，他認為應該沒有問題。

西武主場此戰舉辦「台灣日」活動，前4000名進場觀眾可領取台灣製口罩和飲料提網，而張弈正好擔任先發投手，但他對此倒是坦言不知道這項活動。

西武獅 張奕 歐力士

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