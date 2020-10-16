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中職／打點王「內戰」沒操作空間 林安可、蘇智傑各憑本事
中職例行賽程剩下最後7場補賽，除了要產生下半季冠軍外，個人獎項爭奪也進入白熱化，統一獅隊林安可與蘇智傑在打點榜上演自己人的戰爭，兩人目前都累積97分打點，誰能帶回這座獎項，除了考驗自己的得點圈打擊率，還要看隊友是否夠稱職當「滷蛋」。
中職前一次打點榜由單一球隊包辦前兩名為2017年，但第一與第二之間有段落差，猿隊王柏融以101分打點擊敗朱育賢的83分打點，排名第三的是同樣來自猿隊的陳俊秀。
成績最接近的一次打點王「內戰」則為2001年，林仲秋該年在興農牛隊，以43歲高齡拿下全壘打王與打點王，他以54分打點、1分之差險勝張泰山。
不同隊的打點王之爭較容易有操作空間，像是2016年林泓育與林智勝的競爭，林泓育握有1分領先，最後一場比賽正好是猿象之戰，林智勝全場5打席被保送3次，包括2次故意四壞，力阻他再進帳打點的機會。
2009年林益全與林智勝的打點王之爭，也在最終戰決定贏家，當天猿隊已無賽事，牛隊還有一場補賽要出戰統一獅隊，林益全未排上先發打線，全因總教練徐生明的謀略，打定主意在有打點機會時就換代打，也在首局就出現一出局、二三壘有人的局面，林益全代打以高飛犧牲打送回分數，底定打點王。
同隊廝殺的戲碼就只能各憑本事，林安可與蘇智傑目前同樣都是97分打點，蘇智傑在10月24日要打的編號193場保留比賽，還有1發全壘打、1分打點等待生效，林安可則握有打席較少的優勢，只需逼平數字，就可帶走打點王。
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