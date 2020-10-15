日職／呂彥青二軍先發投4局 失3自責分吞敗投
日本職棒阪神虎隊的台灣左投呂彥青今天在二軍先發，第4局遇到亂流，總計投4局失6分（3責失），終場阪神以6比7不敵中日龍，呂彥青吞下本季第4敗。
呂彥青1局上演出3上3下，投出1次三振；2局上也投出3上3下，賞給藤井淳志、石川昂彌三振；3局上一開始被敲安打後，解決下一棒打者，不過在二壘有人時，呂彥青連續發生2次暴投，奉送1分，形成1比1平手。
阪神打線3局下在高山俊轟陽春砲領先後，板山祐太郎再敲安打，之後出現2次保送形成滿壘，木浪聖也敲二壘安打送回2分，以4比1取得領先。
不過呂彥青4局上出現亂流，被敲2支安打後，投出保送形成滿壘，之後被石川昂彌敲安打掉2分，隊友發生失誤後，再被岡林勇希敲二壘安打掉2分，又被高松渡擊出1打點內野安打，這局一共失掉5分，呂彥青也退場休息。
總計呂彥青用72球投4局，被敲7支安打，投1次保送、5次三振，失6分含3責失，吞下敗投，本季目前拿下1勝4敗，防禦率2.84。最終阪神二軍以6比7不敵中日龍。
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