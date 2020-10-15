聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／季冠軍誰屬？獅隊最快21日、悍將最快22日
中職下半季戰況膠著，本周確定不會有球隊拋下彩帶，目前排名第一的統一獅隊，最快要到21日才能非自力封王，而第二名富邦悍將隊最快則是靠著自己4連勝，在22日封王。
獅隊下半季戰績30勝26敗1和，戰績暫居第一，悍將隊29勝26敗1和，僅落後0.5場勝差；其中獅隊剩下3場，分別是16、22日對悍將隊，24日對中信兄弟隊，悍將隊還有4場要打，兩場對戰獅隊外，20日對兄弟、21日對樂天桃猿隊。
獅隊若在16日擊敗悍將隊，加上悍將隊在20、21日兩戰輸球，就可確定封王，因雙方勝差將來到2.5場，就算獅隊剩下兩場都輸，仍有著領先1場勝差。
而悍將隊最快封王劇本，就是自己拿下4連勝，22日就可在新莊主場拋下彩帶，領先2.5場的勝差，讓獅隊無力追回。
兩隊也都還有輸球空間，獅隊16日若輸球，只要悍將隊20、21日輸掉1場，獅隊在22、24日二連勝就可封王；悍將隊16日若輸球，只要再拿下3連勝，加上獅隊24日輸球，就可封王。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言