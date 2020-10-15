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中職／季冠軍誰屬？獅隊最快21日、悍將最快22日

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
悍將隊最快22日封王。 中央社
悍將隊最快22日封王。 中央社

中職下半季戰況膠著，本周確定不會有球隊拋下彩帶，目前排名第一的統一獅隊，最快要到21日才能非自力封王，而第二名富邦悍將隊最快則是靠著自己4連勝，在22日封王。

獅隊下半季戰績30勝26敗1和，戰績暫居第一，悍將隊29勝26敗1和，僅落後0.5場勝差；其中獅隊剩下3場，分別是16、22日對悍將隊，24日對中信兄弟隊，悍將隊還有4場要打，兩場對戰獅隊外，20日對兄弟、21日對樂天桃猿隊。

獅隊若在16日擊敗悍將隊，加上悍將隊在20、21日兩戰輸球，就可確定封王，因雙方勝差將來到2.5場，就算獅隊剩下兩場都輸，仍有著領先1場勝差。

而悍將隊最快封王劇本，就是自己拿下4連勝，22日就可在新莊主場拋下彩帶，領先2.5場的勝差，讓獅隊無力追回。

兩隊也都還有輸球空間，獅隊16日若輸球，只要悍將隊20、21日輸掉1場，獅隊在22、24日二連勝就可封王；悍將隊16日若輸球，只要再拿下3連勝，加上獅隊24日輸球，就可封王。

樂天桃猿 富邦悍將 統一獅

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