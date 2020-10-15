中職／悍將對獅關鍵戰 索沙再度投一休四

中職明起進入下半季補賽周，第一場就是關鍵戰，戰績第一的統一獅隊在台南主場迎戰第二名的富邦悍將隊，兩隊同推洋投先發，悍將隊索沙連兩場「投一休四」出賽，對上獅隊布雷克。

獅隊下半季戰績30勝26敗1和，戰績暫居第一，悍將隊29勝26敗1和，僅落後0.5場勝差，兩隊在補賽周共有2場對戰，都將牽動下半季王座。

悍將隊索沙在10月6日曾以135球完投9局，失4分，休息4天後，11日再度披掛上陣，先發投5局，失6分，悍將隊這兩場都拿下勝利，索沙近期處於7連勝，本季15勝4敗、防禦率3.49，勝投與中信兄弟隊德保拉並列第一，防禦率則暫居第二 。

悍將隊三名洋投中，羅力14日已先發，邦威上次出賽已是10日，休息天數足夠，考量到索沙前一次短天數休息的投球局數不長，邦威有可能在板凳待命，以「雙先發」方式備戰。

而獅隊剩下3場比賽，總教練林岳平已表示會由三洋投先發，泰迪11日、猛威爾13日才剛先發，明天比賽不意外的推出休息5天的布雷克。

不過布雷克近況不佳，已吞下2連敗，對戰悍將隊防禦率高達9.37，是三隊對戰中最差，且最近一次對悍將隊在9月27日，僅投2.2局狂失11分。