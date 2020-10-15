聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／悍將對獅關鍵戰 索沙再度投一休四
中職明起進入下半季補賽周，第一場就是關鍵戰，戰績第一的統一獅隊在台南主場迎戰第二名的富邦悍將隊，兩隊同推洋投先發，悍將隊索沙連兩場「投一休四」出賽，對上獅隊布雷克。
獅隊下半季戰績30勝26敗1和，戰績暫居第一，悍將隊29勝26敗1和，僅落後0.5場勝差，兩隊在補賽周共有2場對戰，都將牽動下半季王座。
悍將隊索沙在10月6日曾以135球完投9局，失4分，休息4天後，11日再度披掛上陣，先發投5局，失6分，悍將隊這兩場都拿下勝利，索沙近期處於7連勝，本季15勝4敗、防禦率3.49，勝投與中信兄弟隊德保拉並列第一，防禦率則暫居第二 。
悍將隊三名洋投中，羅力14日已先發，邦威上次出賽已是10日，休息天數足夠，考量到索沙前一次短天數休息的投球局數不長，邦威有可能在板凳待命，以「雙先發」方式備戰。
而獅隊剩下3場比賽，總教練林岳平已表示會由三洋投先發，泰迪11日、猛威爾13日才剛先發，明天比賽不意外的推出休息5天的布雷克。
不過布雷克近況不佳，已吞下2連敗，對戰悍將隊防禦率高達9.37，是三隊對戰中最差，且最近一次對悍將隊在9月27日，僅投2.2局狂失11分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言