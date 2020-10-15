中職／下半季爭冠有2187種劇本 三隊戰績相同怎麼加賽？

中職下半季戰績近，打到補賽周仍無法分出勝負，前三名的統一獅、富邦悍將、中信兄弟隊都有機會爭取季冠軍，若16日獅、悍將隊之戰打平，甚至有機會出現三隊戰績相同、進行加賽的罕見劇碼。

16日開始的補賽周，總計還有7場比賽要打，不考慮和局已有128種可能，納入和局則暴增到2187種劇本，其中有可能出現獅、悍將、兄弟戰績並列第一。

至今日為止，下半季戰績以統一獅30勝26敗1和排第一，富邦悍將29勝26敗1和排第二，中信兄弟27勝27敗2和位居第三，目前三隊中任兩隊都有可能戰績相同，若因此進行加賽，將是史上第二次。

中職曾在2005年上半季出現加賽，當時興農牛、誠泰Cobras隊戰績相同，兩隊在7月21日在嘉義市棒球場進行加賽，由誠泰4：0擊敗興農拿下上半季冠軍。

三隊戰績相同則將是史上第一次，其中一個劇本是，16日獅、悍將和局，17、18日兄弟與猿隊打成1勝1敗，20日兄弟擊敗悍將，21日悍將輸猿，22日悍將贏獅，24日兄弟再贏獅。

此時兄弟在補賽周3勝1敗、獅隊2敗1和、悍將隊1勝2敗1和，同以30勝28敗2和的戰績並列第一。

根據中職規定，3隊戰績相同時，需先決定出種子隊，比較該段（半季或全季）例行賽失分率、得分比較順序，失分率低者或得分多者為種子隊，其餘2隊先加賽1場，勝者再與種子隊加賽1場。