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中職／兄弟下半季封王2劇本 仰賴猿隊「助攻」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
上半季封王的中信兄弟隊，下半季封王仰賴猿隊「助攻」。中央社
上半季封王的中信兄弟隊，下半季封王仰賴猿隊「助攻」。中央社

中職明天開始將進入補賽周，下半季戰績呈現拉鋸戰，四隊中有三隊仍有爭冠希望，就連墊底的樂天桃猿隊也還保有季後挑戰賽的機會，前提是中信兄弟要奪得下半季冠軍，尷尬的是，這代表17、18日猿隊對兄弟兩戰都要落敗。

補賽周僅剩7場比賽要打，統一獅隊目前戰績30勝26敗1和，暫居下半季第一，第二名的富邦悍將隊29勝26敗1和，也不過相差0.5場勝差，場場都關鍵。

中信兄弟隊27勝27敗2和，暫居第三、落後2場勝差，剩下4戰中，2場對猿隊，獅隊、悍將隊各1場，必須4戰全勝，才有機會取得下半季冠軍，不可慮和局下，共有兩種劇本。

此時兄弟戰績將是31勝27敗2和，悍將與獅隊剩下16、22日的兩場對戰，若戰績同為1勝1敗，兄弟就可封王；若是悍將拿下2勝，但21日敗給猿隊，兄弟也可封王。

猿隊要挑戰四連霸壯舉，只剩下兄弟包辦上下半季冠軍、以年度前三名的身分進行季後挑戰賽，這也代表17、18日對兄弟兩戰要落敗，且在21日要擊敗悍將更為保險。

不過樂天若對兄弟吞敗，下半季戰績將確定最後一名，也是隊史相隔10年再度在半季墊底，前一次是2010年下半季，當時戰績24勝35敗1和，排名墊底。

樂天桃猿 中信兄弟 富邦悍將

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