中職／加上補賽潘威倫突破生涯2000局 史上第一人

中職統一獅隊投手潘威倫今天投4局失7分，表現不盡理想，不過加上保留補賽的2.1局，潘威倫已經確定突破生涯2000投球局數，為史上第一人，現役排在後面的羅力還相差很遠。

潘威倫今天對戰樂天桃猿，用76球僅投4局，被敲11支安打，投1次保送、2次三振，失7分，吞下本季第6敗。潘威倫在賽前生涯已經投了1994.2局，加上今天投4局，累積1998.2局，不過9月12日因雨保留比賽時，已經投了2.1局，因此生涯投球局數確定突破2000局，為中職史上第一人。

潘威倫在2015年就已經突破前興農牛洋投勇壯的1570投球局數，成為中職最多，之後每達到一個里程碑，都是中職新紀錄。目前現役選手除了潘威倫之外，富邦悍將洋投羅力以1276局排在後面，再來是樂天桃猿本土投手王溢正934.2局。

潘威倫職棒生涯已經來到第18年，近幾年陸續達成里程碑，是許多紀錄的保持人，去年9月拿下第142勝，超越原本的陳義信，成為台灣職棒累積最多勝的紀錄；另外已經在2017年達成生涯1000次三振，為史上第2人、本土第1人，目前生涯累積1136次三振。