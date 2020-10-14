中職／暫停未果反開轟 林哲瑄直呼幸運

富邦悍將隊林哲瑄在5局下喊暫停未果，反而轟出2分砲，而且就此「開竅」，7局下再補上一發2分砲追平比數，也讓球隊打完12局以7：7與中信兄弟隊握手言和，林哲瑄直呼：「有點幸運。」

兄弟在5局上打完取得7：3領先，不料林哲瑄5局下先從吳哲源手中轟出2分砲、7局下又對吳俊偉轟出2分砲，追平比數，不過兩隊後續都未有分數進帳，戰成平手。

林哲瑄表示，第一發全壘打其實有點幸運，原本想向裁判喊暫停，結果未獲得同意，只好直接揮擊，後來第二發感覺就有點開竅了，「比賽還是很可惜，到了球季的尾聲，卻沒能拿到最後的勝利。」

總教練洪一中則稱讚，是林哲瑄把比賽拉回對抗狀態，「原本球隊的氣勢都快要垮掉了，第一發全壘打先追回2分，氣勢就比較回來。」

洪總稱讚的另一個點是牛棚，「他們都沒有失分，才有和局的結果。」悍將先發投手羅力在「投一休四」下，投4局失7分（5責失），接下來5名後援投手皆未失分，林晨樺、賴鴻誠各投1局，王尉永、陳鴻文、林羿豪都吃了2局。

其中林羿豪在11局上2出局、一二壘有人時，面對「天敵」許基宏處於球數落後，教練團乾脆選擇故意保送，結果成功抓到下一名打者周思齊，洪總解釋，由於後面只剩下陳韋霖是新人、歐書誠對戰兄弟未佔優勢，只好讓林羿豪對戰許基宏。

悍將今晚打和，與下半季第一的統一獅隊之間只剩0.5場勝差，週五將做客台南球場正面交鋒，洪總表示：「沒有特別想法，就盡力吧。」