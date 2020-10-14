中職／林哲瑄雙響砲追平 悍將、兄弟握手言和

富邦悍將隊靠著林哲瑄的雙響砲，將原本的4分落後追平，與中信兄弟隊纏鬥進入延長賽，打完12局以7：7握手言和。

悍將隊靠著1局下林益全的2分打點二壘打、2局下林宥穎在二壘有人適時敲安帶回1分打點，前2局打完以3：2領先，林益全也達成個人生涯第1000分打點，成為史上第4人，達成場次、打席、打數則是第2快。

3局上兄弟打者張志豪因揮棒導致後背部受傷，被擔架抬下場送醫，經檢查為右側側腹肌拉傷，明天將進行進一步檢查，打線少了一名強打之下，兄弟轉而施展小球戰術。

4局上潘志芳在一二壘有人時突襲短打形成滿壘，1出局後王威晨的一壘打敲回2分，接下來王威晨盜壘，潘志芳趁捕手傳往二壘出現接球失誤，回到本壘得分，王威晨則跑到三壘，並靠犧牲打得分，單局攻下4分逆轉比數。

兄弟5局上再添1分，拉開到7：3的差距，不過悍將隊靠著林哲瑄雙響砲，在5局下先從吳哲源手中轟出2分砲、7局下又對吳俊偉轟出2分砲，追平比數；這是林哲瑄生涯第二次單場雙響砲，前一次是2016年9月18日對上Lamigo桃猿時。