中職／猿隊獵獅止敗 季後賽保一線生機

樂天桃猿隊在打線敲出19支安打之下，以13：6擊敗統一獅隊，終止3連敗之外，只要另一地中信兄弟隊擊敗富邦悍將隊，就仍保有進入季後挑戰賽資格，前提是兄弟包辦上、下半季冠軍。

獅隊投手捉襟見肘，潘威倫回歸先發，4局被敲11支安打，失7分，成果不佳，不過加上9月12日保留比賽的2.1局，生涯投球局數2000局達陣，成為中職史上第一人。

潘威倫2001局的投球局數，是中職第一，第二名是興農牛洋投勇壯的1570局，現役投球局數第二多是富邦悍將隊羅力，加上今天先發4局，累計1276局，王溢正934.2局，為現役第三多。

猿隊打線先在4局一輪猛攻，詹智堯的清壘三壘打在內，攻下4分，5局上詹智堯又敲出2分打點三壘打，這局猿隊攻下5分，加上林承飛在7局上轟出三分砲，順利拉開差距。

猿隊打線4人繳出「猛打賞」表現，林承飛、詹智堯都有3安、5打點成績，陽耀勳、楊瑞承也都敲出3安。

獅隊在3局下靠著陳鏞基的陽春砲破蛋，7局下陳重羽滾地推進帶回1分，鄭鎧文陽春砲、潘武雄三分砲，將比數追近到6分差，不過未能繼續反擊。