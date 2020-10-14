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「10月驚奇」莫名其妙？流言若成真 哪個對川普最助攻

中職／張志豪後背部受傷被抬下場 球團：已送醫治療

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
在新莊棒球進行的富邦悍將對中信兄弟之戰，中信兄弟隊張志豪（下）在二局上大力揮擊後突然倒地不起，總教練丘昌榮（左）到場中關心，隨即以擔架抬出場，疑似腰部拉傷，緊急送醫治療。記者侯永全/攝影
在新莊棒球進行的富邦悍將對中信兄弟之戰，中信兄弟隊張志豪（下）在二局上大力揮擊後突然倒地不起，總教練丘昌榮（左）到場中關心，隨即以擔架抬出場，疑似腰部拉傷，緊急送醫治療。記者侯永全/攝影

中信兄弟隊外野手張志豪今天在揮棒時傷到後背部，痛到無法自行站起，被擔架抬離場上，詳細傷勢仍待檢查，目前已送往醫院治療。

兄弟今天在新莊棒球場對上富邦悍將隊，張志豪擔任第二棒、中外野手，3局上上場打擊時，猛力一揮敲出深遠界外飛球，不料自己卻倒地不起，手緊抱住身體右側，防護員立刻上場檢視，隨後被擔架抬下場，由岳政華代打。

兄弟球團表示，張志豪是後背部受傷，至於傷勢是拉傷或傷到骨頭，目前無法確定，已送醫檢查、治療。

兄弟雖然已取得總冠軍賽門票，不過下半季團隊打擊率2成81，在四隊中墊底，張志豪近期打擊表現回穩，10月打擊率3成33，敲出3轟、7打點，長打率高達6成67，是球隊的重要打者之一。

張志豪 富邦悍將 中信兄弟 中職

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