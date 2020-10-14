聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林益全生涯千打點達陣 史上第二快
富邦悍將隊林益全挑戰生涯第1000打點，今天賽前只剩2打點就可達陣，沒讓球迷等太久，1局下一支二壘打送回壘上2名跑者，成為中職史上第4位達成1000打點里程碑的球員。
昨天轟出陽春砲後，林益全今天又有打點進帳，1局下在無人出局、一二壘有人情況下，從中信兄弟先發投手廖乙忠手中敲出中外野長打，賺進2分打點，也幫助球隊取得2：0領先。
林益全生涯1000打點達陣後，比賽也短暫暫停，接受表揚，中職史上只有張泰山（1338）、林智勝（1122）和彭政閔（1096）已達成1000打點里程碑。
林益全耗費1318場、5565打席、4999打數達陣，則是史上第二快，聯盟紀錄為林智勝的1229場、5311打席、4629打數。
林益全也是現役第2人，現役球員中，以統一獅隊高國慶（877）、兄弟周思齊（870）最接近生涯千打點，不過本季應該都無機會達陣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言