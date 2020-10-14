中職／林益全生涯千打點達陣 史上第二快

富邦悍將隊林益全挑戰生涯第1000打點，今天賽前只剩2打點就可達陣，沒讓球迷等太久，1局下一支二壘打送回壘上2名跑者，成為中職史上第4位達成1000打點里程碑的球員。

昨天轟出陽春砲後，林益全今天又有打點進帳，1局下在無人出局、一二壘有人情況下，從中信兄弟先發投手廖乙忠手中敲出中外野長打，賺進2分打點，也幫助球隊取得2：0領先。

林益全生涯1000打點達陣後，比賽也短暫暫停，接受表揚，中職史上只有張泰山（1338）、林智勝（1122）和彭政閔（1096）已達成1000打點里程碑。

林益全耗費1318場、5565打席、4999打數達陣，則是史上第二快，聯盟紀錄為林智勝的1229場、5311打席、4629打數。

林益全也是現役第2人，現役球員中，以統一獅隊高國慶（877）、兄弟周思齊（870）最接近生涯千打點，不過本季應該都無機會達陣。