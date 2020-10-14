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棒球／閱讀磐石獎頒獎 中信銀閱讀全壘打獲推手團體組肯定

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中信銀行「閱讀全壘打」獲教育部閱讀磐石獎。圖／中國信託提供
中信銀行「閱讀全壘打」獲教育部閱讀磐石獎。圖／中國信託提供

被視為閱讀界金馬獎的教育部「閱讀磐石獎」今天舉辦頒獎典禮，中國信託商業銀行連續五年推動的「閱讀全壘打 夢想象前行」專案獲「閱讀推手團體組」肯定，並於國家圖書館主辦的「全民最愛閱讀活動票選Top5」中，榮登「最喜愛」、「最有創意」、「最常參加」的閱讀活動三冠王。

「閱讀推手團體組」共24個機關團體獲得殊榮，中國信託銀行是今年唯一獲獎的民間企業，更是「閱讀磐石獎」開辦12年來第一家獲獎的金融業。今年「閱讀磐石獎」頒獎典禮由教育部次長劉孟奇頒發獎狀予中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝，獎項評審肯定中國信託扮演全民閱讀推手，「閱讀全壘打」將閱讀和各項主題活動結合，具有創意，能有效提升閱讀興趣，民間企業致力投入校園閱讀活動的推廣，實屬難得。

中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝表示，書本是一輩子的好朋友，棒球傳達堅持到底的態度，「閱讀全壘打」透過棒球推廣閱讀，以創新模式豐富大家的知識存摺和健康存摺。

「閱讀全壘打」同時獲「全民最愛閱讀活動票選Top5」肯定，逾6000位民眾參與投票，榮登全民「最喜愛的閱讀活動」、「最有創意的閱讀活動」、「最常參加的閱讀活動」三項榜首。國家圖書館盛讚「閱讀全壘打」透過閱讀換球票方式，掀起運動結合閱讀新風潮，吸引各族群、各年齡層讀者參與圖書館閱讀活動，成功發揮同業及異業結盟效益。

閱讀與棒球結合概念，源自於美國職棒大聯盟亞特蘭大勇士隊與美國喬治亞公共圖書館（Georgia Public Library）推出的「全壘打讀者」（Home Run Readers）活動，以鼓勵閱讀換門票的方式，提高孩童讀書動力。中信銀行汲取「全壘打讀者」活動精華，2016年起攜手國立公共資訊圖書館及中信兄弟棒球隊舉辦「閱讀全壘打」活動，民眾借閱書籍、完成指定任務，可獲得中信兄弟主場賽事門票兌換券，並邀請中信兄弟球員擔任公益大使，分享閱讀經驗、為學童導讀繪本、號召親子共讀，藉由球星影響力，帶動喜愛閱讀和棒球風氣。

林口的廖小妹妹在襁褓中即跟著父母到球場，啦啦隊應援曲成了搖籃曲，兩歲開始模仿啦啦隊跳舞加油，三歲已經會大喊，「全壘打啊全壘打、三振他啊三振他。」吳姓民眾分享，「閱讀全壘打」改變了一家人，「觀看球賽動如脫兔、閱讀書籍靜如處子」，不僅透過閱讀增加知識，全家也因為一起進場而凝聚向心力。

中信銀行「閱讀全壘打」獲教育部閱讀磐石獎。圖／中國信託提供
中信銀行「閱讀全壘打」獲教育部閱讀磐石獎。圖／中國信託提供

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