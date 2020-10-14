中職／本季首轟出爐 潘志芳也沒想到

中信兄弟隊潘志芳今年轉型，內、外野兼守的「工具人」，在球季後段發揮作用，昨天把握先發機會開轟，7局移防右外野還上演長傳二壘助殺的美技，潘志芳認為，自己非長打型球員，沒想到會開轟，而外野守備還有地方要適應。

潘志芳過去守備位置以二壘為主，不過因為腳程不錯，去年季後球團建議他可多練外野，今年春訓開始正式增加守位，潘志芳表示：「多一個位置，對我來說當然多一點幫助，還算是適應，但還有要加強的地方。」

潘志芳生涯僅3轟，上一次是去年10月2日，相隔超過一年再開轟，潘志芳表示：「自己也沒想到，當下只想要把球打強，上壘幫助球隊為主。」

今年潘志芳在二軍的打擊成績也不錯，打擊率3成16，有5發全壘打，潘志芳表示，二軍總教練林威助曾提醒自己，把球打好為優先，「我沒有在追求長打、全壘打，都是以上壘為主。」

潘志芳雖然也期待能夠在下半季末剩餘賽事有所表現，爭取進入總冠軍賽名單，不過他說，因為球隊已經確定進總冠軍賽，還是以調整自己、執行戰術為優先。