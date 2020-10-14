快訊

汐東線東湖站交通轉乘效益低 民眾憂恐真成「盲腸線」

昆山廠員工返台確診新冠肺炎？友達回應了

中職／林智勝開始復健 丘總持續尋找功能性球員

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日前跑壘扭傷的林智勝已開始復健，能否趕上總冠軍賽還要再觀察。 聯合報系資料照
日前跑壘扭傷的林智勝已開始復健，能否趕上總冠軍賽還要再觀察。 聯合報系資料照

確定全年第一、手握總冠軍賽門票，中信兄弟隊更有調整空間，尋找「功能性球員」是下半季賽事中的一項重點，岳東華、潘志芳、張志強都是考慮選項，另外日前跑壘扭傷的林智勝已開始復健，能否趕上總冠軍賽還要再觀察。

潘志芳昨天轟出本季首轟，守備上也有長傳二壘助殺美技，增添不少印象分數，總教練丘昌榮表示：「季後賽誰表現好很難說，會觀察最近幾場球員的狀況，潘志芳有功能性，可以代跑，也能作戰。」

為了提升比賽後段的作戰變化性，丘總傾向在這幾場找出功能性球員，除了潘志芳外，還有一軍原本就有的「工具人」岳東華，近期升上的張志強在二軍守過二壘、三壘、游擊，都是能夠幫助球隊調度方便的球員。

林智勝在10月3日比賽時跑壘「翻船」扭傷左腳踝，丘昌榮透露，林智勝目前傷處已消腫，近期未隨隊，而是留在醫院進行復健治療，還沒開始動，雖然希望他能夠在總冠軍賽前歸隊，「但還是要看他的恢復狀況。」

另外捕手林明杰近期也都隨隊練習，丘昌榮表示，林明杰設定上是三號捕手，近期隨隊能夠增加與投手的熟悉度，作為代打也是不錯的右打者。

林智勝 丘昌榮 張志強

延伸閱讀

中職／黃恩賜腳扭傷無大礙 雷艾斯24日有機會回一軍

中職／剛成新莊全壘打王 林智勝就在新莊受傷

中職／林智勝目標季後賽歸隊 坦言受傷當下很激動

中職／林智勝檢查無礙 詹子賢差點當功臣

相關新聞

日職／陳偉殷5局挨5安丟1分 羅德1：1樂天

台灣左投陳偉殷今天將在對樂天金鷲隊之戰先發，日職羅德隊賽前將他正式登錄一軍名單，這將是陳偉殷相隔3268天再度在日職登板...

中職／林智勝開始復健 丘總持續尋找功能性球員

確定全年第一、手握總冠軍賽門票，中信兄弟隊更有調整空間，尋找「功能性球員」是下半季賽事中的一項重點，岳東華、潘志芳、張志...

中職／本季最強先發投手 索沙更勝德保拉

中華職棒一直以來是個洋將主宰戰況的聯盟，以往就曾有兄弟象隊只靠三洋投封王的案例，直至近年的Lamigo王朝，也是外援貢獻良多。去年球季富邦找來超強洋將索沙(Henry Sosa)，不到半季就狂奪8勝，

中職／本季首轟出爐 潘志芳也沒想到

中信兄弟隊潘志芳今年轉型，內、外野兼守的「工具人」，在球季後段發揮作用，昨天把握先發機會開轟，7局移防右外野還上演長傳二...

中職／爭取以澄清湖棒球場為主場 高市洽味全龍和統一獅

2016年職棒義大犀牛隊經營權轉手之後，就沒有職棒以高雄澄清湖棒球場為主場。高雄市運發局長侯尊堯今天在高雄市議會答詢時表...

影／陳偉殷今為羅德登板先發 賴清德錄影片加油

最近重返日職加入羅德隊的台灣左投陳偉殷，今天下午將先發出戰樂天金鷲隊，這是他暌違3254天、將近9年再度在日職登板先發，...

中職／本季最操 索沙快投超過3000球

超強洋投索沙成為富邦悍將隊的贏球保證，近8場先發，悍將隊全勝、個人也拿到7連勝，是否在周5與統一獅隊之戰再度投1休4先發...

中職／ 許基宏打落悍將 獅隊獨居下半季龍頭

下半季王座爭奪戰，由統一獅隊取得先機，昨天在陳重羽的生涯首支代打全壘打帶動下，以4：3後來居上擊敗樂天桃猿隊，富邦悍將隊...

中職／近身球逼迫打者 羅傑斯不想讓對手「舒服」

中信兄弟隊今天迎來羅傑斯回歸一軍，繳出7局、失3分（責失2分），幫助球隊以5：3擊敗富邦悍將隊，總教練丘昌榮指出，球速有...

中職／洪總「蓋牌」有原因 奇優力不是選項

富邦悍將隊的先發投手，連兩戰上演猜猜樂，今天更是到遞交先發名單才放榜，總教練洪一中賽後表示，此戰一直都是準備陳仕朋先發，...

中職／陳仕朋還是贏不了兄弟 悍將吞敗

富邦悍將隊「蓋牌」到交卷最後一刻，仍照輪值推出本土左投陳仕朋，都在中信兄弟教練團的盤算之中，兄弟今天以5：3擊敗悍將隊，...

中職／陳重羽代打敲追平兩分砲 獅逆轉贏猿

弟弟陳重廷失誤奉送的分數，哥哥陳重羽用全壘打加倍討回，統一獅隊今天克服0：3落後，第五局搶下4分逆轉，陳重羽代打敲出追平...

熱門新聞

詹皇在湖人只是過客 成就戴維斯掌舵紫金王朝

中職／洪總「蓋牌」有原因 奇優力不是選項

日職／陳偉殷5局挨5安丟1分 羅德1：1樂天

中職／本季最強先發投手 索沙更勝德保拉

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

中職／ 許基宏打落悍將 獅隊獨居下半季龍頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。