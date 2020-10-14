中職／林智勝開始復健 丘總持續尋找功能性球員

確定全年第一、手握總冠軍賽門票，中信兄弟隊更有調整空間，尋找「功能性球員」是下半季賽事中的一項重點，岳東華、潘志芳、張志強都是考慮選項，另外日前跑壘扭傷的林智勝已開始復健，能否趕上總冠軍賽還要再觀察。

潘志芳昨天轟出本季首轟，守備上也有長傳二壘助殺美技，增添不少印象分數，總教練丘昌榮表示：「季後賽誰表現好很難說，會觀察最近幾場球員的狀況，潘志芳有功能性，可以代跑，也能作戰。」

為了提升比賽後段的作戰變化性，丘總傾向在這幾場找出功能性球員，除了潘志芳外，還有一軍原本就有的「工具人」岳東華，近期升上的張志強在二軍守過二壘、三壘、游擊，都是能夠幫助球隊調度方便的球員。

林智勝在10月3日比賽時跑壘「翻船」扭傷左腳踝，丘昌榮透露，林智勝目前傷處已消腫，近期未隨隊，而是留在醫院進行復健治療，還沒開始動，雖然希望他能夠在總冠軍賽前歸隊，「但還是要看他的恢復狀況。」

另外捕手林明杰近期也都隨隊練習，丘昌榮表示，林明杰設定上是三號捕手，近期隨隊能夠增加與投手的熟悉度，作為代打也是不錯的右打者。