日職／陳偉殷登錄一軍 相隔3268天日職再登板

台灣左投陳偉殷今天將在對樂天金鷲隊之戰先發，日職羅德隊賽前將他正式登錄一軍名單，這將是陳偉殷相隔3268天再度在日職登板。

到美職繞了一圈，台灣左投陳偉殷披上羅德隊戰袍，被認為是羅德隊爭取太平洋聯盟優勝關鍵期的一大助力，羅德隊距離龍頭軟銀隊僅2場勝差。

由於羅德隊多名球員受到新冠肺炎疫情感染，二軍賽事暫停，陳偉殷也成為罕見案例，未在二軍出賽就到一軍先發，不過日前透過實戰投打練習調整，投了51球、最快球速147公里。

陳偉殷在2011年的日本大賽於11月3日第5戰對軟銀先發後，就前往美職挑戰，闖到了8個球季，留下59勝51敗、防禦率4.18的成績。

今年球季陳偉殷也受到疫情影響，僅在春訓時曾在水手隊登板出賽3.1局，隨後返台自主訓練，如今再度回到投手丘，他也表示，「因為真的很久沒有先發了，希望有好的結果。」