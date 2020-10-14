中職／爭取以澄清湖棒球場為主場 高市洽味全龍和統一獅

2016年職棒義大犀牛隊經營權轉手之後，就沒有職棒以高雄澄清湖棒球場為主場。高雄市運發局長侯尊堯今天在高雄市議會答詢時表示，已接洽統一獅和味全龍兩個球團，並放寬之前的5年為一期合約的規定，希望今年底之前有好消息。

市議員簡煥宗今天在高雄市議會教育部門質詢時表示，澄清湖棒球場目前沒有職棒當主場，市府應積極向職棒球團爭取南下澄清湖球場當主場的機會。

侯尊堯說，拜會過味全龍和統一獅；味全龍的新竹球場正在興建，明年下半年完工，希望新竹球場完工之前，味全龍能到高雄；統一獅台南主場的場地較小，也跟球團接觸考慮到高雄澄清湖球場。

侯尊堯表示，過去與球團簽澄清湖棒球的主場約，都是5年為一合約期，現在修正可以簽1年期、2年期的短約，盼能爭取職棒球團考慮使用澄清湖球場。