中職／本季最強先發投手 索沙更勝德保拉

中華職棒一直以來是個洋將主宰戰況的聯盟，以往就曾有兄弟象隊只靠三洋投封王的案例，直至近年的Lamigo王朝，也是外援貢獻良多。去年球季富邦找來超強洋將索沙(Henry Sosa)，不到半季就狂奪8勝，被稱為中職最強投手，若非他季中被韓職買斷合約，去年悍將恐怕不只例行賽並列第一，季後賽的結果可能也要被改寫。

中信兄弟去年在台灣大賽再度鎩羽而歸，季後重整洋投戰力，有意網羅索沙及近年最穩的羅力，只可惜未能成功，兩人都回到富邦陣中。不過他們陸續找來德保拉(José De Paula)、羅傑斯(Esmil Rogers)及米蘭達(Ariel Miranda)三洋投，三位都是具美國大聯盟資歷的外援，都有實力競爭中職最強投手。

經過將近一個賽季的征戰，洋投之爭逐漸明朗，由索沙及德保拉佔據投手排行榜領先的位置。截至10月13日，他們同以15勝並列勝投榜第一，防禦率僅有0.18的差異，數據幾乎不分軒輊。敗投部份德保拉雖吞下8敗，比索沙足足多一倍，但其中包含他初來乍到時的適應期先吞5連敗，5月中旬至今是拿下15勝3敗的佳績。

德保拉最快球速可以達到147km，搭配具有殺傷力的滑球與曲球，加上左投優勢，讓打者對他難以捉摸。靠著球種的變化，他擁有非常好的三振能力，K9值高達9.88。由於他是一位滾地球型的投手，今年滾飛比達到1.77，只要守備不出包，基本上就很難有危機。另一方面他遇上危機時的處理能力不差，得點圈有人的被打擊率竟只有0.179。

兄弟洋投德保拉球速快，滑球與曲球搭配常收到不錯的效果。他還是兄弟最便宜的洋投，CP值很高！ 聯合報系資料照片

索沙今年回鍋後，各隊都針對他加強研究，讓他開季時表現與去年著實有不小落差，防禦率一度居聯盟達投球局數標準的投手最高。不過他很快就調整回應有身手，主要原因在於他有高達150km的快速直球，還擁有伸卡球、卡特球、曲球和滑球等多種球路，更重要的是他還會投多種指叉球，其中包含最難掌控的快速指叉球，加上透過姿勢的微調，以多種方法混淆打者，讓他找回對各隊的壓制力。

投球型態雖然不一樣，德保拉與索沙各有優勢，因此表現不分上下，但說到續航力就有些許落差。雖然德保拉長期以先發投手養成，但平均投球局數不長，被認體能不佳，甚至季初被視為是來擔任牛棚投手。但實際上他正式出賽後，表現出來的續航力在中職尚且夠用，他是陣中唯一沒有被下二軍調整的洋投，不但穩定出賽，而且每場都能貢獻超過5局，整季只有1場比賽投球數未破百，但也投了94球。單場最多曾完投9局，使用143球，狂飆14次三振。

但一山還有一山高，德保拉的穩定出賽，來自於他平均需要休息6天，下半季曾兩度僅休息5天出賽，他都未能取得勝利。索沙則是調度的活棋，必要時他可以投1休4，而且仍具有一定的威力，投球數仍可破百。目前索沙投球局數超過180局，已是近4年最多的投手，其中有4場完投，更是近14年最多。

索沙本季強勢壓制中信的強攻打線，被稱為兄弟殺手，這樣的表現讓他在最強投手之爭又更有加分效果。 聯合報系資料照片

在對戰成績方面，索沙與德保拉曾兩度對決，他們在兩場賽事中都投滿7局，但德保拉兩戰都多丟1分，索沙取得2勝戰績。而且索沙所屬的悍將為今年團隊打擊率最低的球隊，同樣對戰其他三隊的情況，嚴格說起來他所遭遇的對手比德保拉強。而德保拉對戰悍將則沒有佔到便宜，身為滾地型投手還被擊出多達10轟，遇弱反而不強。

整體而言，兩人的實力不分軒輊，但索沙投球上更有變化，加上續航力的表現優於德保拉，讓他更能對球隊有所貢獻。而且德保拉並未領教自家中信的強攻部隊，數據的強度稍嫌不足。因此今年最強投手應當還是索沙莫屬，只不過德保拉薪水僅索沙一半，以CP值而言當然就是德保拉壓過索沙了！