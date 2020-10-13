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中職／近身球逼迫打者 羅傑斯不想讓對手「舒服」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟先發投手羅傑斯。記者葉信菉／攝影
中信兄弟先發投手羅傑斯。記者葉信菉／攝影

中信兄弟隊今天迎來羅傑斯回歸一軍，繳出7局、失3分（責失2分），幫助球隊以5：3擊敗富邦悍將隊，總教練丘昌榮指出，球速有他原有水準，但控球還有修正空間；羅傑斯談到比賽中多次出現近身球，他強調，自己只是不想讓打者太「舒服」，無關報復。

羅傑斯的前一場一軍先發為9月25日，對樂天桃猿隊投7.1局丟掉8分，也因球隊要升上米蘭達，而選擇將羅傑斯下放二軍。

回歸一軍首戰，羅傑斯先發7局被敲6安打、失3分（責失2分），送出10次三振，收下第5勝，擺脫下放二軍前的不穩。

羅傑斯表示，這次的下放，與前一次因表現不佳被下放到屏東的狀況不同，教練團告訴他專心為總冠軍賽準備，他也未因調度受到影響。

久違的出賽，先發7局用了110球，他不覺得疲憊，「從二軍上來後，在一軍的出賽常常都投到這樣的局數。」他也提到，第一局後就有注意到用球數過多的問題，所以接下來為自己設定單局15球的目標。

兄弟開路先鋒王威晨在首局就挨了觸身球，羅傑斯今天在比賽中出現近身球，也多少引發想像空間，但他對此表示絕非故意，「不希望讓打者打得太舒服，所以會使用近身球逼迫對方，但不會想要故意砸任何人。」

樂天桃猿 丘昌榮 富邦悍將

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