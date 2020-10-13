我是MVP／「潘志芳都可以」許基宏被激到敲兩分砲

比賽時間：10/13 星期二（編號第237場）

對戰組合：中信兄弟vs.富邦悍將

MVP ：中信兄弟 許基宏

單場成績：5打數敲出3安打、3分打點，包括一發兩分砲

中信兄弟隊今天以5：3擊敗富邦悍將隊，賞給悍將隊在爭冠路上一記重挫，許基宏單場5打數敲出3安打，第七局在悍將隊換上林羿豪後，發揮「老皮剋星」本色，敲出兩分砲底定戰局。

許基宏生涯對決林羿豪15打數，許基宏敲出6發全壘打，開轟頻率之高，堪稱「見一次打一次」，但「老皮剋星」的話題被問了太多次，許基宏無奈笑說：「真的不知道原因，不要再問了。」

許基宏指出，每次對決投手前都有先擬定策略，「可能剛好打到他時，都執行得比較好吧！」他也提到，擊球策略不受到打第幾棒影響，而是視當下狀況、出局數，「當下一定會有思考，不管打第幾棒，就是做好教練給我的工作。」