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中職／洪總「蓋牌」有原因 奇優力不是選項

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練洪一中。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
富邦悍將隊總教練洪一中。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

富邦悍將隊的先發投手，連兩戰上演猜猜樂，今天更是到遞交先發名單才放榜，總教練洪一中賽後表示，此戰一直都是準備陳仕朋先發，但因為他近期有傷，投手布局多準備了楊彬。

悍將隊今天在新莊球場迎戰中信兄弟隊，繼周日一戰後，再度不預告先發投手，且賽前也一路保密到家，直到遞交先發打序才揭曉答案。

陳仕朋照輪值先發，投6局，被敲7安打、失3分（責失1分），終場以3：5不敵兄弟，他也吞下敗投，本季對戰兄弟0勝4敗，跨季則已達到對戰5連敗。

「蓋牌」到最後一刻，外界猜測悍將隊可打的牌為陳仕朋或奇優力，洪一中賽後表示，此戰一直都是安排陳仕朋先發，但因為他近期偶爾有腰痛的狀況，多準備了楊彬。

至於外界猜測甚多的奇優力，他在上周五才開始傳接，還沒進牛棚練投，洪總表示，最近一次向奇優力確認，得到來不及在今天準備好先發的答案。

陳仕朋 洪一中 牛棚 富邦悍將

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