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中職／陳仕朋還是贏不了兄弟 悍將吞敗
富邦悍將隊「蓋牌」到交卷最後一刻，仍照輪值推出本土左投陳仕朋，都在中信兄弟教練團的盤算之中，兄弟今天以5：3擊敗悍將隊，讓陳仕朋吞下本季對戰4連敗、跨季5連敗。
悍將隊爭取總冠軍賽門票，只能靠自己搶下季冠軍，今天出戰兄弟，直到賽前一小時才公布先發投手，本季對兄弟吞下0勝3敗、防禦率8.22的陳仕朋，照輪值先發登板，面對兄弟洋投羅傑斯。
陳仕朋先發6局，被敲7安打、失3分（責失1分），首局先對王威晨投出觸身球，張志豪敲出安打攻占一、三壘，許基宏的二壘方向滾地球送回1分打點。
悍將隊一度靠陳凱倫的三壘打、下一棒林宥穎送回分數追平，但兄弟沒讓平手局面維持太久，潘志芳第五局敲出陽春砲，六局陳家駒在三壘有人時以二壘方向滾地球添加1分。
換投後，許基宏第七局再對林羿豪敲出兩分砲，兩人生涯對決15打數，許基宏敲出6發全壘打，續當「老皮剋星」。
羅傑斯回歸一軍首戰，先發7局被敲6安打、失3分（責失2分），送出10次三振，擺脫下放二軍前的不穩。
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