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中職／陳重羽代打敲追平兩分砲 獅逆轉贏猿
弟弟陳重廷失誤奉送的分數，哥哥陳重羽用全壘打加倍討回，統一獅隊今天克服0：3落後，第五局搶下4分逆轉，陳重羽代打敲出追平兩分砲，這是他的生涯首支代打全壘打，成為關鍵「神調度」，獅隊終場以4：3擊敗樂天桃猿隊。
獅隊先發投手猛威爾的控球一向都是未爆彈，他在第二局出現3次四壞保送，也釀成傷害，陳俊秀上壘後，接連靠猛威爾的暴投和捕手林祐樂暴傳站上三壘，陳重廷此時又發生守備失誤，猿隊沒靠安打就先馳得點，陳晨威的安打再帶有1分打點。
林立第三局敲陽春砲，他的本季第25轟，助猿隊擴大領先為3：0。
獅隊在五局下搶下4分逆轉，前3分全靠「兄弟」打回，唐肇廷先敲二壘打，陳重廷敲出安打為獅隊破蛋，陳重羽代打敲出追平兩分砲，林靖凱獲保送後，陳傑憲再以安打送回超前分。
猛威爾先發6局被敲3安打、失3分（責失1分），送出8次三振、5次保送，靠隊友逆轉拿下勝投。猿隊先發投手霸能投7局，被敲6安打、失4分，近三場先發都吞敗。
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