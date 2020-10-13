日職／陳冠宇鎖住分差 連5場出賽未失分

台灣左投陳偉殷披上羅德隊球衣，明天將先發出戰樂天金鷲隊，演出相隔9年的日職回歸秀，今天另一位台灣左投陳冠宇先中繼亮相，投1局、無失分，幫助球隊凍結落後差距，羅德以4：3逆轉贏球。

羅德與樂天今天起展開三連戰，羅德先發投手石川步先發7局失3分，退場時球隊處於2：3落後，陳冠宇第八局登板，共面對5位打者，兩出局後被小郷裕哉敲出二壘打，故意保送代打羅梅洛（Stefen Romero），選擇對決和田戀，纏鬥10球才以飛球出局結束任務。

陳冠宇共用17球，投1局被敲1安打、1保送，沒有失分，防禦率下修3.31，已連5場出賽沒有失分。

陳冠宇凍結分差，羅德在八局追平，九局福田秀平先敲安打，井上晴哉以再見二壘打結束比賽，明天搶勝任務改交到陳偉殷手中。