日職／陳冠宇鎖住分差 連5場出賽未失分
台灣左投陳偉殷披上羅德隊球衣，明天將先發出戰樂天金鷲隊，演出相隔9年的日職回歸秀，今天另一位台灣左投陳冠宇先中繼亮相，投1局、無失分，幫助球隊凍結落後差距，羅德以4：3逆轉贏球。
羅德與樂天今天起展開三連戰，羅德先發投手石川步先發7局失3分，退場時球隊處於2：3落後，陳冠宇第八局登板，共面對5位打者，兩出局後被小郷裕哉敲出二壘打，故意保送代打羅梅洛（Stefen Romero），選擇對決和田戀，纏鬥10球才以飛球出局結束任務。
陳冠宇共用17球，投1局被敲1安打、1保送，沒有失分，防禦率下修3.31，已連5場出賽沒有失分。
陳冠宇凍結分差，羅德在八局追平，九局福田秀平先敲安打，井上晴哉以再見二壘打結束比賽，明天搶勝任務改交到陳偉殷手中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言