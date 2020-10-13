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中職／呼籲下修自由球員年限 周思齊：5到8年較合適

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導

中職日前通過「羅力條款」，但相關配套待討論，球員工會發出新聞稿，提出多項建議，盼望規章一次到位。工會理事長周思齊指出，「不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，配套沒有講完，就會變成補充再補充。」他建議應同步下修自由球員與「羅力條款」年限，認為5到8年會是比較合適的年限。

周思齊表示，「羅力條款」通過是好事，他也很支持，但提出對「羅力條款」有疑問之處，包括若他符合年限就算本土球員，是否適用自由球員、需不需要轉隊費，這些都不知道。

周思齊指出，羅力滿年限後就算本土球員，球員工會代表勞方立場，「參與這項討論，滿適合的。」他希望配套一次到位，而非之後遇到再補充。

球員工會也藉審視「羅力條款」的機會，一併討論自由球員制度，周思齊指出，規定是高中畢業投入中職者，滿9年可取得自由球員資格，完成大學學業者則是8年，「但如果是掛學籍打球呢？4年都在打職業隊，變成再打4年，就可以取得自由球員，這樣對真正去念大學、打了4年業餘隊的也不公平。」

「我們隊上的陳子豪就是這種情況，那他可以8年成為自由球員嗎？這是馬上就會碰到的問題。」周思齊指出，「真正去念大學和掛學籍不難界定，要把規則說清楚。」

羅力 自由球員 周思齊

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