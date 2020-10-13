中職／各隊蓋牌先發 兄弟也說可能用到

中職下半季戰情緊張，也意外掀起「蓋牌風潮」，繼富邦悍將隊連兩戰不預告先發投手後，明天樂天桃猿與統一獅隊一戰也宣布兩隊不公布先發投手，上演諜對諜。中信兄弟總教練丘昌榮對此表示，未違反聯盟規定，就無須有太多想法，「搞不好有一天我們也會用到。」

悍將隊未先公布今日先發投手，總教練洪一中賽前也不願鬆口，媒體只能從奇優力仍現身外野練投，陳仕朋則穿著帽T、早早回到休息室，推測應是陳仕朋先發的機率較高，但還是必須等到賽前一小時繳交先發名單，才確定仍照輪值推出陳仕朋，並未升上奇優力。

丘昌榮對於對手蓋牌，他表示，「安排上可能會有一點困擾，但還是照我們的計畫。」儘管兩位可能選項分別為左投與右投，但對打線安排影響不大，他說：「但我們本來就大部分都左打。」

丘總也指出，「聯盟規定可以這樣、可以操作的空間，搞不好有一天我們也會用到。」