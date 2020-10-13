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中職／黃恩賜腳扭傷無大礙 雷艾斯24日有機會回一軍
中信兄弟隊投手黃恩賜8日賽前跑步時右腳踝扭傷，兄弟隊總教練丘昌榮表示，昨天到醫院檢查後狀況還好，但傾向讓他多休幾天；至於雷艾斯持續備戰，有機會24日回一軍出賽。
中職中信兄弟隊先發投手黃恩賜8日賽前與投手教練佛斯特一起跑步時，在外野不小心踩到球，導致右腳踝「翻船」扭傷、被下放二軍，丘昌榮表示，黃恩賜昨天有去醫院檢查，剛扭到腳的時候走路還需要靠拐杖，檢查過後沒有大問題，持續包紮消腫。
丘昌榮表示，目前傾向讓黃恩賜多休息幾天，怕急著讓他回到場上會影響後面的賽事，他也提到球員訓練本來就有風險，那天佛斯特是為了加強黃恩賜的體能狀況所以帶著他跑步，「棒球場上就是這樣」。
兄弟隊洋投雷艾斯近2場先發出賽都沒能投滿3局，9日也被下放二軍，丘昌榮表示，雷艾斯一直有手肘緊繃的狀況，可能因為疫情影響，雷艾斯在國外較長時間沒有出賽，身體的恢復比較慢一點。
但丘昌榮也表示，雷艾斯雖然下到二軍，但會持續備戰，以防有什麼突發狀況，如果有機會，24日兄弟作客台南棒球場與統一獅隊賽事，雷艾斯也有機會回到一軍出賽。
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