日職／返日首戰確定 陳偉殷14日先發戰樂天

台灣左投陳偉殷相隔9年重返日職，回歸首戰日期確定，就是明天下午5點出戰樂天金鷲隊，這將是他自2011年11月17日「日本一」系列賽第五戰後，首度在日職登板，陳偉殷也對此表示很期待，他將同場對決樂天涌井秀章。

按照球團規畫，陳偉殷原本要在二軍出賽一場後，再於本周升上一軍，但羅德的二軍賽季受到新冠肺炎群聚感染影響，打亂了計畫，陳偉殷改於8日進行實戰投打對決，對戰13人只被敲出1安打，投了51球，最快球速147公里。

陳偉殷表示，「已經很久沒有先發出賽了，很期待這場比賽有好結果。」他也提到，可以重返日本球場打球，感到很幸福。

井口監督表示談到陳偉殷的回歸首戰，他表示，「陳偉殷之前在實戰投打練習中投得很好，現在先發投手人數不足，他還可以投3到4場，希望可以看到他有好的表現。」

陳偉殷生涯在日職留下36勝，在美職則累積59勝，美日通算達95勝，回到日職後重返先發投手定位，也將有助於他追逐美日通算百勝里程碑。