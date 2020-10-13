中職／沒有奇兵！悍將照輪值推出陳仕朋先發

富邦悍將隊連兩戰不預告先發投手，今天出戰中信兄弟隊，賽前揭曉答案，仍照輪值推出本土左投陳仕朋，他本季對兄弟先發5場，勝投還沒開張，對戰防禦率是飆破天際的8.22，今天搶勝將有硬仗要打。

悍將今天與兄弟展開二連戰，昨天聯盟公告悍將隊因故無法公布先發投手，依公平原則也不公布兄弟先發，只能等今天賽前「亮牌」。

悍將隊此役若照輪值就是陳仕朋先發，但他本季對兄弟先發5場，吞下0勝3敗、防禦率高達8.22，教練團在場場關鍵的情況下，可能有了其他想法，但最終仍確定把搶勝的希望寄託到陳仕朋手中。

兄弟無意外由昨天重新登錄一軍的羅傑斯先發，他本季投出4勝4敗、防禦率3.77，下半季一度表現強悍，還拿下8月投手MVP，9月中旬後狀況不穩，前一場一軍出賽為9月25日，對樂天桃猿隊投7.1局丟掉8分。