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中職／悍將14日先發不神秘 就是羅力對廖乙忠

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
悍將明日先發先一步確定為羅力，將對決兄弟廖乙忠。 記者侯永全／攝影
悍將明日先發先一步確定為羅力，將對決兄弟廖乙忠。 記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天出戰中信兄弟隊，不預告先發投手，總教練洪一中到今天賽前還是口風很緊，只說等名單交了就知道，倒是明日先發先一步確定為羅力廖乙忠

悍將隊今天與兄弟展開二連戰，昨天聯盟公告悍將隊因故無法公布先發投手，依公平原則也不公布兄弟先發，只能等今天賽前「亮牌」，兄弟則是無意外推出昨天升上一軍的洋投羅傑斯。

洪總直到賽前仍不願公布先發投手，倒是明天一戰很「阿莎力」證實：「就是羅力」，形成明日先發比今日先發還早公布的狀況。

兄弟因黃恩賜上周跑步扭傷腳踝，明天先發交到廖乙忠手中。總教練丘昌榮表示，黃恩賜昨天有去醫院檢查，看起來還OK，已有消腫，是否會在例行賽季歸隊還要看傷勢狀況，但球隊傾向讓他多休幾天。

至於另一位掛傷的洋投雷艾斯，也會在二軍持續治療、準備，有可能趕上10月24日在台南球場與統一獅隊的最終戰。

黃恩賜 羅力 廖乙忠

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