中職／對羅力條款有疑 工會籲同步下修自由球員年限

中職日前在領隊會議中通過「羅力條款」，外籍球員一軍年資滿9年，註冊身分不再受洋將限制。球員工會今天發出新聞稿，肯定規章具有象徵意義，但認為配套不足，提出幾項建議，包括同步調降自由球員與「羅力條款」年限，以及放寬登錄與註冊人數。

1、 應同步調降自由球員及「羅力條款」年限：

球員工會以保障本國籍球員權益為首要任務，但比起擔心遭外國籍選手壓縮工作機會，我們更欣見來自先進運動國家的養分，能激勵本國籍球員進步；更相信在明確、完整制度下，本國籍球員能充分展現競爭力。

雖「羅力條款」顧及公平性、以自由球員制度年限作為標準，但實際上僅是徒增一條不符環境現況、難有實質效益的制度。既然中職有意跟上國際職棒聯盟腳步，應一併調降兩者年限及補償條件，並制定相關完整配套，同步強化對本國及外國籍選手的工作保障，才能落實留住國內外人才的目的並提升人才投入意願，諸如：

1. 同步調降自由球員制度及「羅力條款」年限、研議符合市場現況的補償條件。

2. 逐年擴增註冊名單名額上限，自目前的60人增至65人。

3. 逐年擴增一軍每場比賽登錄名額上限，自目前的26人增至29人。

4. 增設傷兵名單，並且因一軍比賽受傷下二軍期間，仍得累計年資。

5. 改善含保留名單、續約期限、薪資仲裁等球員續約流程。

6. 設立外國籍球員制式契約，實質保障外國籍球員契約權益。

2、 參考各國聯盟規範，首重思考立意及內涵：

各國聯盟制定規章均有其立意及內涵，也會全盤確認一致性，中職聯盟及球團參考日職條款訂定「羅力條款」，可曾深究其意涵？

例如在日職制度中，「外國籍球員季末應列入保留名單，且未列入保留名單者可自由與各隊接觸」等細節，與中職「季末不需列入保留名單，且原球團在次年度2月底前擁有優先議約權」相較，兩國對於外國籍球員契約自由度的觀念猶如天平兩端，僅憑「羅力條款」就想留住優秀外國籍球員，勢必效力有限。

在體育署協助下，球員工會將於近期完成首批美、日、韓職規章制度編譯，並將完整公開，預期將對職棒產業、制度研究有興趣者有所幫助；也期待中職參考各國具系統性規畫的規章後，盡早脫離草創階段。

3、 主動邀請勞工代表參與整體性改革：

中職聯盟及球團近年營運方針及整體策略是否一致？通過「羅力條款」的目的為何？想呈現給觀眾什麼樣的比賽內容？

隨近年大型企業陸續投入，中職聯盟頻為迎合資方需求或應付單一事件增修規章，但「頭痛醫頭、腳痛醫腳」之餘，仍未正視規章欠缺整體策略、方向紊亂的事實。更不難發現頻喊「重視選手」口號的背後，實際上從未主動以「促進勞資公平或改善勞動環境」為出發點，即便像「羅力條款」此類攸關選手工作保障及人才投入意願的議題，也未讓受制度直接影響的勞工參與討論。

球員工會再一次建請中職聯盟及球團正視、深思爭議層出不窮的制度面問題，主動邀請勞工代表參與整體性改革，勿再讓爭議事件以問號作結，才是更進步開放的展現。