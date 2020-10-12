味全龍秋訓 先發人選王維中有望練習賽亮相
中職味全龍隊今年拿下二軍總冠軍、明年正式打一軍，今天在斗六棒球場展開秋訓，今年選秀狀元王維中也投入訓練，王維中是明年先發輪值當然人選之一，有機會秋訓練習賽亮相。
味全龍隊重回中職今年先打二軍例行賽，成績亮眼，以例行賽53勝31敗2和、排名第一名晉級總冠軍賽，與中信兄弟隊在5戰3勝制二軍總冠軍賽中，味全龍隊以3勝1敗順利封王。
味全龍隊明年正式投入一軍賽事，今天在斗六棒球場展開秋訓，此次秋訓邀請投手教練希柏德（GregHibbard）、打擊教練克拉克（Phil Clark）、外野兼跑壘指導教練塞曼（Gary Thurman）擔任客座教練，這三名教練去年也曾協助味全龍隊秋訓，球團希望他們再為球員們帶來新火花。
味全龍隊今年季中選秀，用狀元籤帶回具美職、韓職資歷的投手王維中，也在第一輪第6順位選走具有旅日資歷的投手廖任磊，兩人經驗相對豐富，球隊也期待兩人可以擔任球隊領頭羊。
王維中已經超過半年沒有實戰出賽，正式投入球隊訓練後持續調整，有機會在秋訓練習賽登板，總教練葉君璋表示，王維中是明年球季球隊先發輪值當然人選之一。
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