日職／讓對手兩個月也沒差 周東佑京照樣跑出盜壘王

前巨人救援王澤村拓一，上個月被交易至羅德，轉隊後出賽13場，拿下8個中繼點及1次救援成功，防禦率只有1.42，被打擊率則不到1成，奪三振率也高達12.79，是近期的話題人物，其實羅德從去年季後在球員陣容上就一直有話題性，包括鈴木大地的離隊、美馬學及鳥谷敬的入隊，還有新人安田尚憲成為固定先發等，另外，8月還刮起了一陣「韋馱天」旋風，主角就是年僅21歲的和田康士朗。

和田是羅德17年育成選秀的第一指名，過去兩年都在二軍，上季在二軍出賽103場，打出2成64打擊率、6轟、23次盜壘的不錯成績，今年6月被升為正式球員，前兩個月以代跑為主，加起來只有1個打數沒有安打，但卻跑出5次盜壘，速度讓他在8月中被排進先發打線中，有了更多的上場機會，盜壘次數也迅速累積，單月跑出11次盜壘，也讓他在8月底暫居洋聯盜壘第一名，井口資仁監督複製去年軟銀周東佑京的模式，把和田打造成羅德的韋馱天，看起來是成功的，不過和田在9月的打擊狀況不佳，打擊率只有1成11，失去先發位置，也導致他9月只有3次盜壘，讓出了盜壘王寶座，日前又因為武漢肺炎群聚事件而被調往二軍，目前的盜壘次數暫停在21次。

當時搶走和田盜壘王的就是火腿的快腿西川遙輝，西川在14、17及18年球季曾三度奪下盜壘王，去年球季結束已有超過240次盜壘的紀錄，今年在前兩個月的36場出賽也早早就跑出了10次盜壘，8月打擊火力及上壘率都比7月來得好，但盜壘進帳卻不多，整個月只有3次盜壘，因此在盜壘榜上被和田反超，不過西川在9月的打擊表現是今年最佳，盜壘又開始快速增加，以單月10次再度超越和田，進入10月，西川快腿不停歇，出賽10場就已有7次盜壘，本季的盜壘次數來到30次。

正當和田及西川兩人在前兩個月開始盜壘競爭的時候，去年靠著一雙腿就能跑進國家隊的周東，開季仍以代跑為主，在7月雖然獲得比以往多的先發上場機會，但該月結束時總共只有2次盜壘，落後前述兩人已有一些距離，讓人覺得周東在壘上的威力是否已衰退，進入8月，周東仍是先發，但打擊狀況直直落，整個月的打擊率只有1成43，上壘率也僅有2成38，但8月中開始，他突然發動韋馱天技能，只要有上壘幾乎都會盜壘，單月盜壘成功來到10次，其中還有2場是2次盜壘，甚至出現10次盜壘還比8支安打多的奇觀，8月結束只落後當時第一的和田4次而已。

9月周東依然站穩內野先發，打擊狀況也調整回來，單月打擊率突破3成，上壘率也回到3成5左右，有更多的上壘機會，盜壘成功的次數累積地比上個月更快，9月就跑出14次盜壘，月中正式超越西川，10月周東的打擊狀況比西川好，也硬是跑出多一次的8次盜壘，目前以34次盜壘暫居洋聯盜壘王，本季的盜壘成功率更是接近9成。

周東佑京(右)靠著他驚人的速度入選日本國家隊，並在12強賽時曾大展身手。 歐新社資料照片

周東去年在從育成登錄成正式球員的第一個球季，雖多以代跑為主，卻跑出軟銀陣中最多的25次盜壘成功，季後史無前例地以一雙快腿就入選世界12強棒球賽的日本國家隊，是軟銀史上繼千賀滉大、甲斐拓也後，第三名育成出身而成為日本代表的球員，在12強賽中當然是以代跑為主，但也著實讓各國對手及球迷見識到了他的速度；如果周東今年能順利奪下盜壘王，不但會是軟銀繼11年的本多雄一後再次出現盜壘王，也將替軟銀的育成球員工廠再添一筆傳奇。